¡Polémica en las redes! Dayana Mendoza es criticada por cuestionar publicidad del Times Square

La Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, es tendencia en la red social Twitter este jueves 11 de agosto, luego de que se hiciera viral un vídeo donde cuestiona la publicidad del Times Square en Nueva York.

En ese sentido, la miss venezolana se refirió a la cantidad de publicidades que se muestran en las grandes pantallas.

“Nosotros los cristianos no podemos tener una publicidad como esta. Pero sí hay publicidades que hablan de otro tipo de religiones, que hablan de otro tipo de creencias. Hay publicidades con personas haciendo yoga”, cuestionó Mendoza.

Así mismo, indicó que “el espíritu del anticristo está operando en todo el mundo. Está operando en los músicos, en los negocios, en las familias, en las iglesias. No es para quedarnos callados”.

Además, repudió que haya personas que usen el nombre de Jesús en vano o para insultar.

"Dayana Mendoza" es tendencia por este videopic.twitter.com/3TO7Jm2hoc — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) August 11, 2022

Dayana Mendoza opina sobre publicidad del Times Square

“¿Por qué cuando la gente quiere decir una grosería utiliza el nombre del señor Jesús? ¿Por qué no dicen Buda?; ¿Por qué no dicen Mohamed? ¿Por qué no dicen el nombre de otras personas que han querido tomar el puesto del señor Jesucristo?”, se preguntó.

Como se recordará en meses pasados Mendoza también se volvió viral luego de señalar que la homosexualidad es una abominación.

