¡Pago por cuotas! Inicia la venta de boletos para el concierto de Sin Bandera en Valencia

IndianDopplers presenta “Entre Tus Venas”, un tema que habla del ser humano, de la forma física, pero que metafóricamente puede ser parte de algo.

«Al final es eso, es la ilusión de ver que nuestra música se haga parte de otros, así como la sangre fluye por las venas».

IndianDopplers de Cereté (Colombia) es una de las agrupaciones alternativas con sonidos experimentales que se ha caracterizado por la mezcla de géneros influenciados con el rock en español y latinos que se ha dejado llevar por la poesía cantada en sus letras y su esencia única es sin duda, el sello de su innovador sonido.

Una canción con una letra metafórica y poética en esencia, cantada en español e inglés que muestra la intensidad, versatilidad y contundencia de las melodías y sus sutiles adornos rítmicos que impregnan los sonidos latinos y las notas del rock clásico.

Sumado a esto, y con el mismo espíritu, es que lo acompaña una mezcla de géneros como el Groove, su riff intermedio con un aire de afrobeat y el latín soul, un sonido, no solo único, este representa por completo la esencia de la banda y el mensaje que tiene presente a la hora de proyectar su música.

“Nos inspiramos en esa sensación de sentirte libre por un instante, porque muchas veces somos presos en nuestra propia mente, me imaginé caminando de noche en la lluvia, mientras me evaporaba y me preguntaba ¿por qué nos limitamos o nos imponemos cosas, si podemos ser como el aire, salir, entrar, o ser parte de algo? Evaporarse físicamente no es posible, pero si es posible en nuestra mente, a través de las ideas”, expresó Gabriel.

