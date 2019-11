Decisión boliviana de nuevas elecciones aplaude la UE

La Unión Europea elogió este domingo la decisión del gobierno boliviano; de convocar nuevos comicios y renovar los magistrados del Tribunal Supremo Electoral; siguiendo las recomendaciones de la OEA. Nuevos comicios y cambiar tribunal electoral

«Observamos positivamente el anuncio del gobierno; de avanzar rápidamente» en la realización de un «proceso electoral nuevo y oportuno; que sea creíble y que refleje fielmente la voluntad del pueblo»; dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en un comunicado.

OEA cuestionó el pasado proceso electoral

La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA); cuestionó las elecciones del 20 de octubre cuyo escrutinio había atribuido; la reelección en primera vuelta al presidente Evo Morales al lograr 47% de los votos; y más de 10 puntos de ventaja sobre el opositor Carlos Mesa.

Frente a la crisis, el gobierno boliviano invitó a una misión de auditoria vinculante; y el informe, publicado este domingo, «confirmó varias deficiencias; que cuestionaron la integridad de los resultados anunciados», prosiguió el comunicado.

Decisión boliviana de nuevos elecciones aplaude la UE

«Como se indica en las conclusiones de la auditoría y que la OEA; y la Unión Europea establecieron anteriormente, es necesaria una nueva elección; con una autoridad electoral renovada», agregó.

«El retorno a la estabilidad en Bolivia requiere un proceso electoral nuevo y oportuno; que sea creíble y refleje fielmente la voluntad del pueblo. Se debe nombrar un nuevo Tribunal Electoral; que pueda ofrecer garantías de elecciones transparentes», subrayó la nota.

Mogherini llamó «a todas las partes, especialmente a las autoridades; para que asuman sus responsabilidades democráticas; y tomen las decisiones apropiadas que permitan una reconciliación rápida y eviten más violencia».

Las denuncias de fraude electoral desataron protestas y violencia que causó tres muertes y más de 300 de heridos.

ACN/AFP/agencias

No deje de leer: Militares tomaron este martes los centros de votación(Opens in a new browser tab)