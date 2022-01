Declaran estado de sitio en Kazajistán ante protestas

A través de un comunicado, el Jefe de Estado Kassym-Zhomart Tokayev, indicó que la medida fue tomada a fin de garantizar la seguridad pública; restablecer el orden público y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos.

De acuerdo al decreto firmado por el jefe de Estado, la medida entrará en vigor desde este 5 de enero hasta el próximo día 19 del mismo mes, en las zonas se mantendrán desplegados activos de la fuerza pública.

Video of the protest in Almaty. The internet has now been completely shut down. #kazakhstan #Казахстан pic.twitter.com/c0I22e4USw

— Luke (@LukeSt_K) January 4, 2022