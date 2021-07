Compartir





















La camillera Carmen Guevara de Tocuyito, Carabobo, acude a trabajar cada día en un ambulatorio público a pesar del déficit de insumos.

Ella trabaja solo por vocación ya que su salario es el mínimo, es decir, 1,9 dólares en su equivalencia en bolívares.

Con 20 años de servicio la señora Carmen depende de su hija en el exterior, quien le envía el dinero para poder vivir así como insumos para protegerse del covid-19,

«Gracias a mi hija que tuvo que emigrar, ahí sobrevivo. Hay déficit de insumos de bioseguridad, los tapabocas me los manda ella», relató.

«El sueldo no alcanza ni para un tapabocas. Tampoco tenemos guantes.

Carmen Guevara labora en un ambulatorio del municipio Libertador y aseguró que todos se encuentran en las mismas condiciones de precariedad.

Déficit de insumos: Hija de camillera envía tapabocas desde el exterior

La camillera señaló que el centro de salud se está cayendo y rechazó que, según su denuncia, en Caracas apareciera que el ambulatorio está como una cajita de oro.

Alertó las deficiencias que se presentan en el ambulatorio tanto para el personal sanitario como para los pacientes.

«La realidad es que no tenemos médicos, no hay personal que labore en la noche. Los colchones no sirven, están deteriorados».

El ambulatorio donde trabaja la camillera Carmen Guevara está ubicado en el municipio Libertador, donde el ejecutivo hizo diversas inversiones para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Carabobo olvidándose de las áreas más importantes como la salud.

No dejes de leer

«Astroboy» brilla mejor que hace una década y celebra en grande