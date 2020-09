Definieron los grupos y el formato para el regreso de la primera división del fútbol

El bateador designado dominicano Albert Pujols superó a Willie Mays del quinto puesto histórico en la lista de jonrones en Grandes Ligas; al sonar dos vuelacercas (necesitaba uno) en la victoria de Angelinos de Los Ángeles ante Rangers de Texas 6-2.

El quisqueyano largó su quinto y sexto tablazo de la corta temporada regular; el 661 que superó a Mays, en el quinto tramo y luego al siguiente turno abultó su marca con el segundo del juego.

Con 40 años de edad, la mitad en los diamantes de las Mayores, Pujols acumula 662 jonrones, superado por detrás de Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe Ruth (714) y Alex Rodríguez (696); este último nada lejos, pero será ya un objetivo más para la próxima campaña, de jugarse completa.

