Dejando Sonrisas Venezuela celebró carnavales 2023 con la elección de la reina

La Gobernación de Carabobo, en el marco del dispositivo Carnavales Seguros 2023, realizaron charlas preventivas a más de mil usuarios, conductores y temporadistas en el Aula Vial del Plan Rumildo.

El autobús de concientización esta ubicada estratégicamente en el Peaje La Entrada durante el asueto de carnaval.

El Aula Vial está enmarcada en los programas de Educación Vial adelantados por el Ejecutivo Regional a través de la Policía de Carabobo e Invialca.

El objetivo es reflejar el impacto positivo del plan que permite cumplir con el objetivo de coadyuvar en la reducción de los índices de accidentes viales ocasionados por incumplimiento de las normas de tránsito y seguridad en la entidad.

Carlos Hernández, conductor, expresó su satisfacción por la medida establecida por el Ejecutivo regional; ya que a su juicio, orienta de manera sencilla y muy pedagógica, la forma correcta de trasladarse por las autopistas sin infringir las leyes de tránsito.

«Yo iba a trabajar y me moleste cuando me pararon porque necesitaba llegar rápido. Luego de recibir esta charla puedo ver que colocarse el cinturón de seguridad es necesario y respetar los límites de velocidad, salva vidas. Yo no soy de aquí, pero agradezco al gobernador Lacava por despertar la conciencia del conductor”, señaló.

Por su parte, María Sosa, se mostró muy conmovida por los testimonios escuchados durante las charlas dictadas en el Aula Vial, debido a que no había tomado en cuenta como una imprudencia al volante puede costar la vida de otros seres humanos.

“Me sentí confrontada porque al manejar sin precaución, no solo tengo en mis manos mi vida sino la vida de quienes me acompañan y de otras personas que pueden resultar afectadas con mis comportamientos irresponsables. Esta charla me movió hasta la última fibra y de verdad que ahora tendré más cuidado al manejar”, precisó.

El Aula Vial se enmarca en el Plan Rumildo, Carabobo toma conciencia, con el fin que los usuarios conozcan y respeten las normas de tránsito locales, al instruir a los conductores a trasladarse de una forma segura y eficiente durante su viaje.

Vale acotar que la charla de concienciación vial, dictada en el Aula Vial móvil, tiene un tiempo estipulado entre 10 y 15 minutos de duración.

Con información ACN/NP

