Delcy Rodriguez impedida de pisar y sobrevolar España

“Delcy Rodíguez no puedo pisar ni sobrevolar cielo español”; dice el Partido Popular (PP) y exige las grabaciones de las cámaras de vigilancia del aeropuerto madrileño; y abrir una investigación de lo acontecido en Barajas.

El PP quiere las grabaciones de los movimientos de la ‘número 2’ de Maduro en Barajas. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo acusa al Gobierno; de «complicidad con una torturadora corrupta»; tras el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez. Sanciones comunitarias contra el régimen de Maduro; impiden a la vicepresidenta venezolana pisar suelo europeo y sobrevolar su espacio aéreo.

Gráfica: La portavoz del Partido Popular español (PP), Cayetana Álvarez de Toledo; y el secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal; a su llegada a la Junta de Portavoces. En vídeo, declaraciones de Álvarez de Toledo. EP / EPV

Toda comisión de investigación requiere pruebas

Toda comisión de investigación requiere pruebas. Y tras registrar este lunes una en el Congreso —conjuntamente con Ciudadanos— ; sobre el encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez; el siguiente paso para el PP consistía en solicitar los indicios. La ofensiva de la oposición contra el Gobierno por las explicaciones contradictorias; sobre el episodio de Barajas; se centra ahora en las grabaciones de las cámaras de vigilancia del aeropuerto madrileño.

La portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo; ha anunciado este martes que el PP requerirá los vídeos de la T1 y la T4 de Barajas; para saber si Rodríguez llegó a pisar suelo español y qué movimientos realizó. «Llegaremos hasta el final», ha proclamado; un día después de que los populares anunciasen que reclamarían el registro de vuelos del aeropuerto; y la lista de los agentes que participaron en el operativo. El PP ha registrado ante la Mesa dos baterías con 14 y siete preguntas; respectivamente, dirigidas al Gobierno. En el escrito también pide otros documentos; como los datos de todos los pasajeros de los aviones en los que estuvo la vicepresidenta de Venezuela.

La oposición va a continuar pidiendo explicaciones al Ejecutivo; por el polémico encuentro; y, pese a las dudas que se ciernen sobre el episodio, Álvarez de Toledo asegura tener ya muchas certezas. Para la portavoz de los populares, el Gobierno ha demostrado «protección y complicidad con una torturadora corrupta», en referencia a Rodríguez, que llegó a tener un encuentro con Ábalos durante unos 25 minutos en el avión que aterrizó en Barajas; según la última versión del ministro. Álvarez de Toledo considera que la número dos de Maduro «se movió con impunidad» por Barajas; y ha calificado el encuentro de «sórdido e ilegal»; en contraposición con el «desamparo» que, según ella, proporcionó el Ejecutivo a Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países —entre ellos España— como presidente legítimo de Venezuela, y al que Pedro Sánchez no recibió en su visita a Madrid.

Entre las acciones que proponen los populares para pedirle responsabilidades políticas al Gobierno están las comparecencias en el Congreso de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el propio Ábalos. Pero en el PSOE cierran filas con el titular de Transportes. La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha recordado que Ábalos dará explicaciones a petición propia cuando presente las líneas maestras de su ministerio ante la Cámara, algo que para el PP resulta insuficiente.

Los conservadores también llevarán el asunto a la Unión Europea, a través de una pregunta al alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que estaba al frente de la diplomacia española cuando el Gobierno reconoció a Guaidó. La reunión de Ábalos con Rodríguez supone una violación de las sanciones comunitarias contra el régimen de Maduro, que impiden a la vicepresidenta venezolana pisar suelo europeo y sobrevolar su espacio aéreo.

El PP no está solo en su ofensiva política contra el Ejecutivo, y ahora busca nuevos apoyos parlamentarios. Además de Ciudadanos, Vox se muestra abierto a colaborar en la futura comisión de investigación. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha afirmado que hablarán con los demás partidos de la oposición para aclarar lo sucedido en Barajas: «Tiene que ser investigado». Sin embargo, la derecha no lo tiene fácil. Para que la comisión se constituya —sería la primera de estas características en la XIV Legislatura—, la Junta de Portavoces debe llevar la propuesta al pleno y que este la avale por mayoría simple. El apoyo de los grupos minoritarios se antoja decisivo.

ACN/El Páis/The Trust Project

No deje de leer: OIT designó Comisión para investigar caso Venezuela(Opens in a new browser tab)