Delegación negociadora de la Plataforma Unitaria se reúne con familiares de los presos políticos

Los representantes de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación sostuvieron una reunión con los familiares de los más de 300 presos políticos venezolanos.

La reunión se hizo con la intención de escucharlos y ofrecerles detalles del proceso que se ha adelantado en México.

Gerardo Blyde, Tomás Guanipa, Stalin González, de forma presencial, así como Luis Emilio Rondón, Freddy Guevara y Mariela Magallanes vía zoom.

Los dirigentes políticos frecieron un balance de los avances alcanzados hasta el momento y recordaron que la liberación de los presos políticos es parte del primer punto acordado en el Memorando de Entendimiento firmado en México en 2021 que sirve de agenda marco del proceso.

“Si no tenemos negociación no tenemos herramientas para luchar por los presos políticos, por ningún venezolano».

«Por eso tenemos que ser todos defensores de este proceso que aunque es el más fuerte que hemos logrado, por el apoyo internacional y la interlocución de Noruega, aún es débil”, aseguró el coordinador de la Delegación.

De igual forma Blyde anunció que la abogada defensora de Derechos Humanos y dirigente de Primero Justicia, Yajaira Forero, y la directora de la ONG Justicia y Proceso, Theresly Malavé, abogadas y defensoras de los Derechos Humanos, serán un puente entre la Delegación y los familiares de los presos políticos mientras se logra que la otra parte de la Negociación acepte los mecanismos de participación planteados en el Memorando de Entendimiento, indispensables para que la Sociedad Civil sea incorporada en la negociación.

Blyde recordó que “el año pasado quisimos empezar por el Sistema de Justicia e hicimos esfuerzos para lograr liberaciones o medidas sustitutivas y no fueron posibles, pero tenemos que seguir haciendo fuerza juntos entendiendo que no somos los demócratas los que estamos en el poder y que aunque estamos en condiciones muy desiguales a los de la contraparte, este es un espacio ideal no solo para abogar por su liberación sino para lograr que el régimen pare la puerta giratoria».

«Los necesitamos a ustedes para fortalecer el proceso y poder ser útiles a sus causas”, señaló uno de los voceros de la Plataforma Unitaria en reunión con familiares de presos políticos

Por su parte, Tomás Guanipa, representante de la Delegación, destacó que “todos nosotros hemos vivido persecución, exilio e incluso detención y para nosotros lo que ustedes están viviendo es algo que vivimos en carne propia y por eso queremos ser útiles y sin dar falsas ilusiones, ratificar que todo lo que hacemos es para lograr que nadie más sea perseguido”.

Stalin González reiteró el compromiso de toda la Delegación en luchar por recuperar Instituciones que garanticen que haya justicia.

“Debemos manejar las expectativas de lo que podemos lograr. Este es un proceso largo pero estén seguros de que vamos a poner todo el esfuerzo en encontrar una vía que traiga soluciones”.

Los representantes de la Delegación escucharon a al menos 60 voceros que expusieron las injusticias y torturas de la que han sido víctima los presos políticos, su agradecimiento por el espacio para expresar su necesidad de encontrar justicia y el apoyo de estas familias al proceso de negociación por considerar que es un mecanismo que permite alzar la voz de sus familiares y luchar por su liberación.

