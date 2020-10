Delić debuta con su sencillo No te voy a ver

Up Next

“¡Estoy tan emocionada! Lo digo y siento que estoy flotando, me entra una inyección de adrenalina”.

«Estoy por sacar el segundo sencillo, que se llama ‘ Tanto blues ’ en noviembre y eso me tiene muy, muy emocionada”, sostuvo la rubia.

No te voy a ver es un viaje por las emociones envueltas en los tonos de voz de Delić que se pasean por la añoranza de un amor a distancia.

Su nombre es Claire pero es más conocida por su apellido, Delić y ya tiene su primer sencillo promocional No te voy a ver.