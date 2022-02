¡Delivery loco! Venezolano hace de cada entrega un show en Argentina

Compartir

El “Delivery Loco”, es un venezolano en Buenos Aires, Argentina que se especializa en actuación y producción, por lo que ha hecho de cada entrega un show artístico que pone a bailar a sus clientes.

Respecto a su historia, Jorge Luis Rodríguez es oriundo de San Martín, Caracas- Venezuela y salió de su país natal hace cuatro años y dos meses; en búsqueda de mejores oportunidades, pues aunque se desempeñó en diversos canales de televisión, el cambio sustancial de vida lo llevó a migrar.

Se puede ver en algunos videos, con una franela de “La Vinotinto”, con su gran sonrisa Se autodefine como un loco, soñador y realista.

En este sentido, expresó que “Me dedicaba al teatro, soy actor- productor, trabajaba en Teatrex El Bosque como tramoya; también trabajé en Tves como supervisor escenográfico y arte, y quedé desempleado, las cosas y los proyectos comenzaron a decaer y llegué a un momento en que dije; ‘no estoy haciendo nada’ y es cuando tomé la decisión de salir”.

Tras dos años en Perú, decidió irse hacia Argentina donde ya tiene dos años y dos meses laborando como delivery. Respecto a ello, comentó que “La primera opción que tenía era hacer delivery, ya sabía que iba a llegar a trabajar de esa manera y la verdad excelente, en comparación a lo que me ha tocado hacer en otros países, por ejemplo en Perú fui vendedor ambulante».

Argentina: Delivery venezolano hace de cada entrega un show

Agregó, que “Así como estoy haciendo ahora, que al hacer una entrega le ponemos un poquito de ritmo, un poquito de música, alegría, sabor; en Perú me presentaba como el artista que me considero, daba mis redes sociales, le pedía a las personas que si tenían algún contacto con una productora; algún conocido que me pudiera ser de utilidad me escribieran a través de las redes sociales”.

En una oportunidad, tras varios mensajes dejados en visto y otras puertas cerradas por «ser venezolano», pero luego varios lo tomaron en cuenta; y finalmente lo llamaron para ser extra en la novela “Ojitos Hechiceros”.

Luego, participó en unas continuaciones para la segunda parte de esa misma serie y grabó para otra serie más; e hizo comerciales para Movistar, para la Videna, los cuales eran los juegos Panamericanos.

También, logró realizar una escenografía para una obra teatral presentada en el teatro “Federico García Lorca”; justo en la calle donde trabaja vendiendo golosinas.

“El Delivery Loco”

Considerado el delivery loco, un venezolano quien hace de cada entrega en Argentina un show, dejó un tiempo ese trabajo para iniciar con la creación de contenido; para una empresa de parapentes, pero en octubre de 2020 había muchas ráfagas de viento y no se podía volar, por lo que pasó mes y medio sin generar ingresos. A raíz de ello, decidió regresar al delivery, pero ahora de una manera más creativa.

Explicó, que «inicié con un personaje femenino haciendo comedias, y un día vi un video en las redes que estaba muy vilarizado de un chico que se colocaba una falda y bailaba en distinto lugares; y la gente lo retaba, y me gustó… para ese entonces estaba con una chica Argentina y le digo que quiero hacer un video haciendo una entrega con esa misma tendencia. Lo hicimos, lo hice de forma que no se viera real, que era creado, y empezaron a retarme que lo hiciera en serio, a los clientes”.

Contó, que al día siguiente lo hizo en directo y fue cuando nació el “Delivery Loco”. El “Loco” de delivery sale de “Loco Video Loco”, un programa venezolano; recordador por muchos criollos.

Resaltó, que hasta ahora ha grabado unos 500 videos de sus bailes en los delivery, y continúa sintiendo nervios, tanto así que sus manos le tiemblan al finalizar.

¿Cómo lo hace?

“Primero veo el nombre. El nombre me dice algo, aunque no lo crean. Cuando toco el timbre y escucho el tono de voz, en la forma que contesta también me dice muchas cosas», relató.

Además, comentó que «ya tengo todo preparado y cuando el cliente sale que coloco la música, hago ciertos movimientos y veo si el cuerpo de esa persona me habla; si las facciones hablan. Lo más que pasa es como que la persona se queda sin entender, y ahora las personas me ven bailando y se están uniendo, creo que a la gente le gusta mucho”.

De hecho, la interacción en las redes sociales ha sido su complemento, tanto que cuenta con 600.000 seguidores que lo animan a bailar en cada delivery.

Es así, que Jorge “el Delivery loco” quien hace de cada entrega en Argentina un show, no tiene familia en Argentina, pues todos se quedaron en Venezuela. Incluso, tiene cuatro años y dos meses viéndolos tan solo por video llamada.

Aunado a ello, dejó familia en Perú, Ecuador y en Brasil. En relación a sus padres, señaló que no viven, por lo que queda su hermano y sobrino. Aunque lo extrañan, asegura no regresará a Venezuela.

Con información: ACN/Diario de los Andes

