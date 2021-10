La insólita demanda a Netflix por El juego del calamar

Compartir





















El juego del calamar’ es la serie más popular del momento, tanto así, que está a punto de convertirse en la serie más vista de Netflix en su historia.

Su trama, basada en un brutal juego de supervivencia, ha cautivado al mundo. Su éxito ha sido tal que SK Broadband, un proveedor de servicios de internet de Corea del Sur, decidió demandar a la plataforma de ‘streaming’.

¿La razón? Que el tráfico desmesurado que está generando la exitosa serie creada por Hwang Dong-hyuk ha obligado al proveedor a procesar una cantidad de bits por segundo mucho mayor a lo habitual para poder manejar el tráfico que llega desde la plataforma de ‘streaming’. Por ello, SK Broadband exige a Netflix en su demanda que se haga cargo de los costes asociados a este aumento de tráfico y también al propio mantenimiento de la red, que también se ha visto afectada.

¿Es El juego del calamar la única serie que provoca un mayor tráfico por el consumo de los suscriptores de Netflix? No, pero lo cierto es que el éxito sin parangón de la ficción ha provocado que la compañía tome medidas.

Según publica Reuters, la operadora de internet surcoreana ha de procesar 1,2 billones de bits de datos por segundo para manejar el tráfico de Netflix y se estima que la tarifa de uso de la red por parte de la plataforma alcanzó solo en 2020 la cifra millonaria de 22,9 millones de dólares. No es nada nuevo, sino fruto de una tendencia que lleva varios años en alza y a la que quieren poner solución. Según los datos adelantados por la empresa, el tráfico de Internet a consecuencia del uso de Netflix se ha multiplicado por 24 desde primavera de 2018 y ahora ha alcanzado su máximo histórico.

Empresa demanda a Netflix por El juego del calamar

La demanda por lo legal de SK hacia Netflix se ha producido después de que un tribunal en Seul dictaminase que era «razonable» que la plataforma de ‘streaming’ diese» algo a cambio al proveedor de servicios de Internet por el uso de la red». Además, muchos expertos en leyes de Corea del Sur mantienen la misma postura hacia la realidad de que las plataformas de ‘streaming’ «no paguen por el uso de la red a pesar de generar un tráfico explosivo».

No es ningún secreto que Netflix es la plataforma de ‘streaming’ más popular en el mundo, pero, en el ejemplo concreto de Corea del Sur, se trata nada más y nada menos que del segundo generador de tráfico de datos más grande. Únicamente por detrás de YouTube. Curiosamente, ambas son, según aseguran desde SK Broadband, las únicas plataformas que no pagan tarifas de uso de la red. Sin embargo, en Estados Unidos Netflix lleva pagando una tarifa por un servicio de transmisión más rápido desde hace siete años, por lo que la compañía no es ajena a pagar por ancho de banda en los países en los que opera.

De momento, Netflix no ha tomado cartas en el asunto de forma rápida y se ha limitado a confirmar que están revisando la demanda de SK Broadband con el objetivo de asegurarse de que sus clientes en Corea del Sur no se vean afectados por esta polémica.

ACN/ Portafolio

No dejes de leer: El regreso de Venom domina las estrenos en EEUU (+video)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN