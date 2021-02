Demolido el hotel y casino Trump Plaza tras años cerrado (+video)

El hotel y casino Trump Plaza en Atlantic City, Nueva Jersey, fue demolido este miércoles tras sumar siete años cerrado al público por falta de mantenimiento.

El antes sinónimo de lujo, desde hace años ya había quedado como una estructura vacia, por lo que utilizaron 3.000 cartuchos de dinamita en medio de vítores y aplausos.

Fue así como el lugar quedó convertido en una montaña de escombros, el cual antes de su cierre en 2014, fue propiedad del expresidente estadounidense Donald Trump. Incluso, fue el momento del fin de la era del juego en Atlantic City.

Trump Plaza Hotel and Casino imploded in Atlantic City, NJ.

Former President Trump cut ties with the casino in 2009 after a series of bankruptcy filings.https://t.co/YJ9VOxeVz7 pic.twitter.com/kjosKtoAzg

— MSNBC (@MSNBC) February 17, 2021