Denuncian cobro de $2 por expedición de carnet estudiantil en La Vega

Un representante de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), informó que un grupo de estudiantes de un liceo en La Vega denuncian el cobro de dos dólares por la expedición de su carnet estudiantil.

En este contexto, expresó con preocupación ésta situación y agregó que no es innecesario este requisito, puesto que los estudiantes; no están usando el documento debido a la implementación de las clases virtuales por ende no asisten con regularidad a la institución.

Asimismo, el docente envió un mensaje al director de esta institución de La Vega, «se le olvida que la mayoría de estos estudiantes no cuentan con este dinero. Es una maldad pedir carnet estudiantil cuando no están asistiendo regularmente al liceo. No hay que olvidar que desde hace rato los estudiantes no cuentan con pasaje estudiantil»,

De acuerdo a lo reseñado por el medio El Pitazo este lunes 22 de febrero, el educador explicó que es necesario que los docentes directivos entiendan; por la situación que están pasando los estudiantes de zonas populares.

Denuncian cobro por carnet estudiantil en La Vega

Consideró que quienes denuncian el cobro del carnet estudiantil, «es un logro que puedan entregar sus tareas y trabajos asignados en este tiempo de pandemia. Tienen que recordar los docentes, que existe la resolución 042 del Ministerio de Educación, en la que se pide colaborar con los padres y representantes; por lo que se les prohíbe a los directivos de las instituciones educativas exigirles comprar materiales de limpieza o útiles escolares. En tal caso, solo puede acordar un perfil de donación».

De ésta manera, el docente denunciante reiteró que la situación actual en materia educativa, aunado a las restricciones por la pandemia; pone a los docentes directivos en un escenario donde deben crear estrategias nuevas que busquen apoyar a los docentes y estudiantes de la institución que dirigen.

Es por ello, que «esperamos que el directivo de este liceo reflexione y comprenda que se le hace muy difícil a los familiares de estos estudiantes; cancelar dos dólares por su carnet estudiantil», sentenció el representante de la FVM.

Con información: ACN/El Pitazo/Porlavision/Foto: Cortesía/Referencial

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN