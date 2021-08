Joven denuncia discriminación en tienda Balú por estar en silla de ruedas

Compartir





















Una joven denunció este domingo a través de un video que compartió en su cuenta en Twitter, que intentó entrar a la tienda Balú, ubicada en el centro comercial Propatria en Caracas, donde le negaron el paso por ir en silla de ruedas.

“Me pararon en seco en la entrada y me dijeron ‘con todo respeto, no puede pasar con la silla de ruedas’. No me dejaron entrar por ir en silla de ruedas. Las personas en silla de ruedas no pueden entrar a Balú”, denunció Kelly Ayary.

Denuncian discriminación en tienda Balú

En este sentido, comentó que al sentirse excluida realizó el reclamo a los trabajadores de seguridad, sin embargo, de igual forma le prohibieron la entrada.

“Yo le dije al guardia de seguridad que eso era discriminación y el sólo encogió los hombros”, comentó la afectada.

En el @Balumoda del Centro Comercial Propatria me pararon en seco en la entrada y me dijeron "con todo respeto,no puede pasar con la silla de ruedas". No me dejaron entrar por ir en silla de ruedas. pic.twitter.com/1eSs8DHVKt — Kelly Ayary (@K_Ayary) August 29, 2021

De este modo, los comentarios en las redes sociales hechos en la publicación dan el total apoyo a la joven con dificultad para caminar.

Por su parte, la cadena de tiendas Balú, no ha explicado en ninguna de sus redes sociales el motivo por el cual se le impidió el acceso de esta joven a sus instalaciones.

ACN/ Núcleo Noticias

No dejes de leer: Denuncian que Gobierno impide ayudar afectados por lluvias (+ vídeo)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN