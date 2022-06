Denuncian nuevo acto de xenofobia contra venezolano en Chile

Compartir

Un nuevo acto de xenofobia se registró en Chile, en donde una mujer, ofendió a un trabajador venezolano, de un restaurante de nombre “La Chona”, ubicado en la comuna de Colina, al norte de la Región Metropolitana de Santiago.

El mismo restaurante denunció el hecho en su cuenta de Instagram junto a un vídeo en donde se observa a la mujer muy enfadada.

“Anda a ganarte las lucas a tu país. Sinvergüenza. No eres chileno, yo soy chilena. Tú no tienes derecho a estar acá. Hacen lo que quieren, esperen que hable con el dueño. Soy capaz de pegarte un charchazo. La ley me favorece a mí como mujer”, se escucha decir a la mujer.

Según el local de comida, el acto ocurrió el pasado sábado 4 de junio, durante el cierre de la jornada laboral, cuando la mujer se molestó porque no la estaban atendiendo de la forma que quería. Principalmente porque uno de los trabajadores estaba en su hora de colación.

«Me trató de delincuente, traficante, de todo. Nos hizo sentir como si fuéramos basura, unas cucarachas, porque nos trató mal, malísimo, no hay palabras para explicar lo que se siente”, reconoció Patrierson Freites, el trabajador afectado, en Chile por el episodio de xenofobia.