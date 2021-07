Denuncian reprogramación por casi tres meses de segunda dosis en la Chet

Durante el proceso de vacunación con la vacuna rusa, Sputnik V, el dirigente social carabobeño Eduar Yépez y otras personas denuncian la reprogramación por casi tres meses de la segunda dosis en el centro instalado en la Chet.

En éste sentido, explicó que «pese a que las dosis deben aplicarse con una diferencia mínima de 21 días y que

fueron citados a través del Sistema Patria; quienes asistieron a la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera de Valencia el 25 de junio a recibir su 2da dosis, se les reprogramó para 01 de septiembre; casi 3 meses después de haber recibido la primera dosis.

Asimismo, Jose Lorenzo Ávila (81 años) residente de la Urb. Prebo, al norte de Valencia, quien sufre de problemas cardiacos, cataratas y desprendimiento de retina; comentó que le asignaron como centro de vacunación la CHET y para llegar al centro de vacunación debió trasladarse en buseta en horas de la madrugada para llegar a tiempo cuando el personal de salud recoge las cédulas de cada persona.

Fue así, que el 25 de junio le correspondía la 2da dosis de la vacuna Sputnik, por lo que llegó a las 6:30 am; pero a las 8:20 am le informaron a unas 120 personas que estaban allí; «que no se les iba a colocar la segunda dosis por el momento y que serían “reprogramados” para los próximos meses».

Asimismo, Yépez consideró que «Movilizar una persona de la tercerda edad en transporte público es complicado; tomando en cuenta la falta de efectivo, la escasez de transporte, el levantarlo temprano. Adicionalmente, se arriesga a contraer el virus por la recurrente aglomeración de personas en paradas y dentro del transporte.

Sobre que denuncian la reprogramación de la colocación de la segunda dosis agregó, que «no hay otros centros cercanos ni transporte para ellos, al menos deberían cumplirse las citas acordadas. Lo insólito es que habían dos colas, una para la primera dosis y otra para la segunda».

Explicó, que quienes iban por la primera dosis se les aplicó mientras lo que iban por la segunda se les “mandó para la casa, algo inexplicable».

Por otro lado, expresó que espera las vacunas «no se estén desviando a otros fines o que hay preferencias; queremos creer que todo es producto de la falta de planificacion y coordinacion del personal de este centro de vacunación…»

En éste sentido, exigió al gobernador Rafael Lacava y/o el gobierno nacional «investigar lo que sucede en la CHET y pronunciarse al respecto; de que las personas que no recibieron la segunda dosis, muchos ‘de alto riesgo’, siguen expuestas innecesariamente al contagio de covid-19 por incompetencia».

