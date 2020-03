Se derrumbo hotel full de personas en cuarentena por coronavirus

Decenas personas quedaron atrapadas cuando se derrumbó un hotel en el este de China. El edificio se estaba utilizando para poner en cuarentena a los sospechosos de tener COVID-19. Los esfuerzos de rescate están en pleno desarrollo.

Las autoridades creen que alrededor de unas 70 personas quedaron atrapadas después de que el hotel colapsó en la provincia oriental de Fujian en China el sábado por la noche.

El hotel Xinjia, de la localidad de Quanzhou estaba siendo utilizado como centro de cuarentena para personas sospechosas de tener coronavirus.

16 people have been rescued after a hotel building collapsed in the city of Quanzhou, east China’s Fujian Province, Saturday evening. pic.twitter.com/K897TJUaSu

— China Xinhua News (@XHNews) March 7, 2020