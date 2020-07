Desaparición, muerte y suicidio en el caso de la soldado Vanessa Guillén

La soldado de Primera Clase del Ejército estadounidense, Vanessa Guillén, al parecer fue golpeada hasta la muerte en la base militar Fort Hood en Texas; por parte de un soldado especialista de la misma fuerza militar.

Así lo informó, este jueves la abogada de la familia, Natalie Khawam, a la cadena de noticias CNN, quien agregó que la dama de 20 años; fue agredida con un martillo en la armería y que luego su cuerpo fue sacado de la base militar.

Sobre el caso, que está siendo investigado por el mismo Ejército, Khawam aseguró que Guillén pensaba presentar una queja por acoso; contra el especialista Aaron David Robinson un día después de su asesinato.

Caso de la soldado Vanessa Guillén

A raíz de su desaparición, notificada el 23 de abril de 2020 por un Capitán en el Regimiento Provost Marshal de Caballería, Fort Hood, Texas; luego de que su unidad la reportara desaparecida, empezaron las sospechas por parte de sus parientes, quienes desde ese entonces no saben de su paradero.

De hecho, suponen que el joven militar Robinson y miembro del cuartel Fort Hood desde el 2017; la mató en un arrebato en presunta complicidad con su novia identificada como Cecily Aguilar, quien está detenida.

Sobre el caso de la soldado Vanessa Guillén, la Policía se trasladó para interrogar a Robinson el miércoles; porque se había escapado del cuartel en el Condado de Killeen y fue una actitud sospechosa; pero aparentemente de acuerdo a las autoridades, éste se había suicidado con un disparo.

Ese mismo miércoles, la policía halló restos humanos cerca del río León ubicado en el Condado de Bell, a unas 20 millas al este de la base. Además, cerca del mismo sitio se encontraron un día antes partes de un cuerpo; sin embargo aún no han sido identificados por los forenses.

Luego de darse a conocer los adelantos de los peritajes, las autoridades de la oficina del Sheriff del Condado de Bell; indicaron que Aguilar declaró haber ayudado a su novio después de que supuestamente la sacó de la base; por ello es acusada de alteración de evidencia física en segundo grado, con intención de dañar un cadáver humano.

Investigación criminal del Ejército

Por su parte, el agente especial del Comando de Investigación Criminal de las Fuerzas Armadas, Damon Phelps en rueda de prensa; informó que han realizado más de 300 entrevistas y “hasta ahora no hay información creíble de que la soldado haya sido agredida sexualmente».

Respecto al caso de la soldado Vanessa Guillén, Phelps añadió que incluso no poseen reportes oficiales sobre algún abuso sexual de Robinson Hacia Guillén; no obstante aseguraron que continuarán con las investigaciones para descubrir la realidad de los hechos, puesto que “aún no hemos encontrado relación entre la desaparición y los supuestos abusos”.

Con información: ACN/CNN/Univisión/Foto: Cortesía

