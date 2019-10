Anunció de un Alcaraván 25/Descendientes de Las Queseras del Medio agredidos por musiues progobierno barinés: Por Milagros Rodríguez.- La empresa Vinccler continua con la presión y amenazas a humildes campesinos, en el sector Sabanas de Suripá Las Malvinas de la parroquia José Antonio Páez municipio Pedraza de este estado llanero.

Preocupa que grupos armados lleguen por vía acuática a través del río Apure por tierra y hasta por vía aérea, porque existe una pista clandestina en el Hato Cordereño Agrisur C.a., que es propiedad de la empresa mencionada, cuyos dueños son los señores Fedele Clérico y Juan Francisco Clérico que según los vecinos dicen que aterrizan aviones a diversas horas de la noche.

La perturbación y amenazas al campesinado de la zona data desde hace 25 años cuando la empresa Vinccler compra la finca El Cordereño que antes era una fundación del hato Suripá Las Malvinas cuyo origen de la tenencia de la tierra era baldíos nacionales.

Es bueno que se sepa que por los años 1981 y 1982 por presión campesina tomaron el hato Suripá que tiene una superficie de 31.113 hectáreas aproximadamente el mismo hato Suripá tenía 5 fundaciones, la misma presión campesina ocupo 4 fundaciones porque una la ocupaba un señor de nombre Silvio Guedes y se le respetaron 5300 hectáreas aproximadamente ya que el resto fue ocupado total porque las tierras estaban ociosas, solo había una hipotecada por un banco internacional conocido como Cityban a nombre de un señor de nombre Romer Sandrea.

Aconteció que la empresa arriba mencionada compra y se posesiona y comienza a comprar las mejoras a los campesinos sobre todo los que habitan a la orilla del río Apure, ofreciéndoles más de lo que ellos pedían, cuando hicieron la primera compra empezaron a levantar terraplenes como presión para que se anegaran los otros como presión para que también les vendan, pero algunos no le vendieron y fueron comprando mejoras intermedias y, como más nadie les quisieron vender les trancaron la vía de penetración es decir el paso de servidumbre que tiene de salida y entrada a sus predios. Así fue como construyeron el terraplén interno, pero fueron de las mejoras que compraron por otra parte.

Así les dan paso libre a los campesinos, pero al tiempo de los años los llaman y les dicen que para pasar por el terraplén tiene que cumplir con unas condiciones y les dicen que tiene paso libre, pero desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que sábado y domingo no hay paso porque hay avionetas estacionadas y por seguridad no hay paso y que cuando llueva tampoco habría paso.

Entre otras condiciones también les dicen que si pasan con ganado tiene que entrar a la sede del hato para que presenten la guía de movilización, como si fuera una alcabala.

Además, tienen que dejarse revisar los bolsos que llevan porque si no, no les abren el portón de entrada y salida. Los tratan como si fueran unos rateros comunes de barrio. Algunos han tenido que salir de emergencia de noche o después de la hora señalada y no abren el portón y han tenido que picar el alambre con enfermos para salir. Luego los amedrentan con la Guardia Nacional en las alcabalas.

Por lo antes expuesto estas razones motivo a que los campesinos se organizaran y constituyeran un consejo de campesino para pedir ante el INTI el rescate del lote de tierra donde la Vinccler compró las mejoras a campesinos y que fueron destruidas. Hoy por hoy lo que se observa es pura sabanas más por ser baldío se denuncia y se solicita su rescate de las tierras. Por esta razón sufren los campesinos amenazas por parte del administrador de la empresa Vinccler en el Hato Cordereño.

Los campesinos son víctimas de amenazas y sanciones de grupos armados paramilitares que los manda el administrador, los grupos les dicen que, si aparecen pidiendo el rescate de tierras de la Vinccler, los van a linchar o mejor dicho matar.

En estos momentos los campesinos tienen mucho temor, no pueden vivir en paz porque les llegan los grupos armados, los amenazan con matarlos si les quitan la tierra a la Vinccler.

En días atrás los vecinos a eso de las 7 y media de la noche observaron que aterrizaron 2 aviones y estaban preocupados por las amenazas que les tiene a los que están solicitando el rescate de esas tierras.

Por tal razón pido a las autoridades competentes, por el bien de la paz en el medio rural que sean rescatadas dichas tierras y en sana paz.

ACN/mr