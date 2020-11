Descubra porque su suerte apesta

Los Signos del Zodíaco más Afortunados

Un golpe de suerte viene de repente en la vida. Lo contrario también es cierto, ¡la mala suerte que sale de la nada apesta! Dicen que la fortuna favorece a los audaces, pero parece que trata a cada uno de los signos del Zodíaco de forma diferente. Cada signo tiene su porcentaje de suerte, y cuando se seca, bueno, el 2020 sucede. Entonces, ¿cuál cree usted que es el signo del Zodíaco más afortunado de todos?

Aries

Aries tiene suerte en todo, ya sea en el amor, en el dinero o en los estacionamientos gratuitos. Esta suerte es comprensible porque Aries es imprudente y no tiene miedo de ensuciarse las manos. Les gusta más el proceso que el resultado, lo que para ellos es secundario. No trates de ser como ellos, aun así no tendrás éxito.

Tauro

Los Tauros son increíblemente afortunados en el amor. Las personas nacidas bajo este signo son increíbles en el arte de la seducción. Esto a veces los lleva a tener mucho dinero y éxito profesional. Y si son lo suficientemente astutos, Tauro siempre será capaz de utilizar a sus conocidos por su propio mérito.

Géminis

La suerte de Géminis es muy superficial, pero hay un giro. Básicamente, tienen un golpe de suerte cuando no hay otra salida. De alguna manera increíble, todo sale bien, como por ejemplo, cuando se quedan sin dinero, alguien les da un poco de dinero extra, o ganan la lotería (pero no el premio gordo). Los géminis también son considerados a menudo como aprovechados.

Cáncer

Los cánceres tienen un don para las inversiones y son muy afortunados con el dinero. Son empresarios natos que siempre saben cómo evitar con éxito una trampa para endeudarse. Saben cómo hacer amigos en los lugares correctos, quienes nunca les darán la espalda.

Leo

Los Leo tienen muchos vicios y debilidades, por lo que necesitan la ayuda de la Dama de la Fortuna más a menudo que otros signos. Leo siempre tiene muchos amigos, pero no porque sean tan geniales ni nada de eso, sino porque las estrellas y el universo quieren que sean felices.

Virgo

La suerte de los Virgos les golpea en la cabeza cuando menos se lo esperan, y no sucede muy a menudo. Esta peculiaridad se compensa con sus habilidades y talentos para llevar hasta el final todo lo que se propongan. Tienen los mejores consejos para mantener un amor para toda la vida.

Libra

Los Libras son casi como Virgo. El Universo los ha privado de suerte en casi todo, pero tienen un gran lado positivo. Las estrellas le dieron a Libra una gracia y carisma irreales, a menudo salvándolos de los fracasos que de otra manera serían inevitables.

Escorpión

La suerte de los Escorpiones es bastante fuerte, lo que se refleja en la habilidad de evitar problemas y situaciones difíciles. Son esa persona cuando la gente dice “una en un millón”. Si el mundo se acaba, los Escorpiones serán los que restauren la población.

Sagitario

Los Sagitarios son increíblemente afortunados, y no importa lo que estén haciendo. Todo lo que necesitan hacer es desear mucho algo. Después de un tiempo, verán los primeros frutos de sus deseos. Su suerte es comparable a la de Aries, y en algunos aspectos incluso la supera.

Capricornio

Pregúntale a un Capricornio si tiene suerte, y escucharás un rotundo “no hay manera”. Piensan que se han acostumbrado a los sufrimientos para conseguirlo todo por sí mismos, pero en realidad, el destino les lanza constantemente oportunidades. Los Capricornio también son bastante afortunados en el amor, pero a menudo no se dan cuenta de esto o simplemente están demasiado ocupados para preocuparse.

Acuario

A Acuario le encanta arriesgarse, y por eso, el destino le concede victorias. Son como esos personajes de película que son sabios y tienen toda la información importante. Los Acuarianos siempre van un paso por delante porque saben más que los demás. Y eso es incluso mejor que la suerte.

Piscis

Los Piscis tienen suerte a menudo, pero el universo casi siempre recibe algo a cambio de ellos. Es difícil llamar a los Piscis desafortunados, pero si son descuidados, se pueden fastidiar a sí mismos muy fácilmente. Pero eso es lo que consiguen al final.

ACN/fm/rdes/diarios