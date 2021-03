Descubre los nuevos iPad Pro que Apple lanzará en abril

Usuarios de las redes sociales dieron cuenta de una caída a nivel mundial de los servicios de WhatsApp e Instagram, ambos propiedad de Facebook.

Numerosos países de Europa y América reportan problemas para utilizar estas dos plataformas. En el caso de la red social Facebook, tan sólo ha dejado de funcionar el servicio de mensajería.

Reportan caída de WhatsApp e Instagram a nivel mundial

Unos minutos después de producirse la caída, los usuarios acudieron a Twitter y a plataformas como Downdetector para reportar que no pueden publicar fotografías en Instagram, y que están experimentando problemas de conexión. También han contado que no se puede acceder correctamente a la página y que las stories no pueden verse.







En WhatsApp no se pueden enviar ni recibir mensajes, pues no llegan correctamente a los destinatarios. La conexión también está fallando. Según recoge el mencionado portal, la mayoría de los internautas, cerca de un 60%, dicen tener problemas a la hora de escribir a sus contactos.

La caída de Facebook se ha producido escasos minutos después. Según recoge el mismo sitio web, el 88% de los usuarios comunican que no pueden acceder a la plataforma. El 11% afirma que las noticias no cargan correctamente.

De momento, Facebook no ha explicado cuál ha sido la causa de los problemas, que se están dando a nivel mundial. Probablemente se deba a una caída de los servidores. De hecho, estos problemas son regulares, ya que pasan más de una vez al año, y suelen coincidir con la migración que hace Facebook (propietaria de ambas plataformas) de servidores para poseer más espacio.

ACN/ 20 Minutos

