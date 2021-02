¡Toma nota! Descubre estas zonas erógenas para enloquecer a tu hombre

Arrancar el motor sexual de ellos resulta sencillo, pero ir directos al meollo del asunto sin pasarnos por otras partes del cuerpo hace que el sexo sea aburrido, repetitivo y demasiado rápido. ¡Innova!

Hacer disfrutar a tu pareja es una de las misiones más importantes en el sexo. Seguramente te encante que tu chico conozca bien tu cuerpo y se entregue a ti para hacerte disfrutar al máximo, del mismo modo que a ellos les gusta que les sorprendas y les pongas al límite.

Las mujeres deben conocer los puntos sensibles de los hombres, no solo para satisfacerlos sino también para disfrute personal. Muchas mujeres actualmente disfrutan al ver a su hombre bañado de placer durante el sexo.

A continuación te dejaremos el mapa con los 10 puntos del cuerpo para estimular un hombre, lo que más le causa placer al momento del encuentro sexual.

Punto G: La Próstata

Es el punto G de los hombres, para estimular esta zona tendrás que introducir un dedo ligeramente doblado en el ano de tu pareja, toca y masajea la masa redondeada que sentirás dentro.

La vista y oído

Los hombres son muy visuales, ellos se sienten atraídos por ropa provocativa, así que debes jugar con su mente. Planifica una estrategia para atacar la vista y el oído, usa ropa sensual y dile al oído frases que activen su libido.

Las orejas

Los hombres suelen ser muy sensibles en esta parte del cuerpo, la oreja es una zona erógenas, tanto de hombres como mujeres, la parte más interesante es el lóbulo de la oreja y la parte de atrás. Podrías comenzar con susurros o respiraciones leves, apuntando el aire detrás de su oreja, seguidos de caricias y besos.

El cuello

Casi todas las partes del cuello son erógenas para un hombre, normalmente se comete el error de centrarse solo a los lados, procura no olvidar la parte de adelante. Debajo de la “manzana de Adán”, ahí está la tiroides, una glándula en forma de mariposa sobre la parte delantera del cuello, ligada a los órganos sexuales.

Los pezones

Los hombres no están acostumbrados a ser acariciados en esta zona, así que puedes darle una gran sorpresa al acariciar con tu lengua o los dedos dicha parte.

Los Brazos

Además de los pezones, una zona donde los hombres presumen su masculinidad; solo tienes que acariciarlos lentamente para estimular la parte de las axilas y la parte interna del brazo.

Testículos y escroto

Asimismo, justo en la parte del pliegue arrugado entre ambos testículos es una zona que te ayudará a complacer a tu hombre a niveles exóticos; muy sutilmente podrás acariciarlo con tus manos o si estas más traviesa, la lengua.

El pene

El sexo oral es la mejor manera de estimular al pene de tu pareja, procura que el miembro no choque con tus dientes para evitar accidentes. También puedes acariciarlo con la lengua en la parte de la cabeza para hacerlo alucinar.

El glande

Esta parte está en la cabeza del pene, es un lugar demasiado sensible, procura no ser muy agresiva o mejor dicho, no lastimarlo.

Labio inferior

Finalmente, el labio inferior y la barbilla son lugares muy especiales para él, la curva está llena de receptores nerviosos ultra sensitivos. Para la punta de tu lengua entre la barbilla y el labio.

