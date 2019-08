Descubren fármaco que iba a ser retirado y frena el cáncer

«El fármaco que hemos estudiado se puede convertir en una segunda diana terapéutica potencial en pacientes con cáncer de vejiga. No es quimioterapia, ni radioterapia, ni un inmunoterapia, pero puede atacar alteraciones genéticas específicas», comentó.

Los investigadores del Instituto Hospital del Mar Investigaciones Médicas (IMIM) determinaron que el fármaco apenas se usaba. Sin embargo determinaron que frena el crecimiento tumoral y evita la progresión del cáncer de vejiga metastático. Sobre todo en pacientes que no responden a los tratamientos habituales.