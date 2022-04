Lujo y Glamour | Así iniciaron los desfiles de la «Semana de la Moda» en Valencia

Compartir

Este jueves el Hotel Hesperia WTC Valencia recibió al público para dar inicio a los desfiles de la «Semana de la Moda«.

Donde seis diseñadores de amplia trayectoria mostraron sus trajes en un evento inédito y cargado de glamour y lujo.

La actividad se desarrolló a casa llena» y con todo un despliegue tecnológico en un escenario que fue considerado por varios diseñadores -como:

Giovanni Scutaro- como uno de los mejores, al nivel de las pasarelas de Milán, Nueva York y Barcelona.

Al evento, encabezado por Romina Palmisano junto a Daniela Peña y Dailiz Morillo, asistieron personalidades del mundo empresarial y de la moda.

Personalidades presentes en los desfiles de la Semana de la Moda

Entre otros, estuvieron el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava y su esposa, Nancy de Lacava; la alcaldesa de Naguanagua, Ana González.

Así como el alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor; el presidente de Conindustria, Luigi Pisella; entre otros.

Los invitados tuvieron la oportunidad de desfilar por una alfombra roja, donde lucieron sus fabulosos trajes, muchos de ellos, obra de diseñadores presentes en el show.

Este viernes continúa el «runway» con Sunala Swimwear, Spranger Beachwear, Citera Swimwear y Antigua Collection, a las 5:00 p.m.

A las 7:30 de la noche The Blonde Way, Destino, Amadea, Lemon Tree, La Sabbia y By Patrizia Bellino harán sus desfiles en la Semana de la Moda.

