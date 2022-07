Compartir

Desmienten condiciones antihigiénicas y de inseguridad en Conjunto Residencial Parque Nápoli de Valencia. Tras la publicación de una nota periodística publicada el pasado domingo 10 de julio, se le brinda el deracho a réplica a la otra parte, la cual suscribimos a continuación.

«Los miembros de las juntas de condominio de las torres A, B, y C del Conjunto Residencial

Parque Napoli, agradecemos la oportunidad que nos han ofrecido para responder a la nota publicada

el pasado domingo 10 de julio de 2022, por el periodista Miguel Sanchez, en la que se refiere a que el

conjunto se encuentra en condiciones antihigienicas y de inseguridad. Queremos hacer de conocimiento publico que lo expresado en la nota no es veraz, las juntas de condominio y sus administradores, tienen pruebas objetivas de que lo que se refiere a procesos de limpieza de tanques subterráneos se hace de manera regular»; expresan en el escrito.

«Asi como los servicios de fumigacion y control de plagas. También queremos señalar que los cuartos de basura de las tres torres son limpiados a diario y contamos con servicio de limpieza residencial para las areas internas y externas»; señalan.

«En la nota publicada se hace menciona a que la junta después de tres años presento en el

mes de julio presupuesto de limpieza de tanque, esto es específicamente dirigido a la torre C,

información que es incierta pues la junta tiene presupuesto desde el año 2021 y no han sido

ejecutados por otros problemas de emergencia que han debido ser atendidos y esto es del

conocimiento de todos los propietarios e inquilinos de la torre C; agregan en el escrito.

«En cuanto a la seguridad debemos decir que contamos con un personal de vigilancia las 24

horas del día los 7 días de la semana, adicionalmente a otros sistemas de vigilancia audiovisual»; prosigue.

«Finalmente lo que menciona la nota sobre las quejas presentadas por vecinos y que no son

atendidas con prontitud, también carece de veracidad, pues cada una de las torres tiene canales de

comunicación donde se dan respuestas a las inquietudes expresadas por los propietarios e inquilinos»; indican.

«Agradecemos nuevamente la oportunidad brindada para ejercer nuestro derecho a replica y

queremos invitar a los vecinos que hicieron llegar la nota al lic. Miguel Sanchez a ponerse en

contacto con la respectiva junta de condominio a fin de aclarar cualquier situación o disconformidad. Atentamente. Juntas de Condominio de las Torres A, B y C. Del Conjunto Residencial Parque Napoli».

ACN/MAS

