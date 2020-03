Despacho de combustible será temporal para vehículos priorizados

Ante las medidas de contención del coronavirus, el comandante de la ZODI Carabobo, G/D José Antonio Murga Baptista, informó que de forma temporal el combustible solo se despachará a vehículos pertenecientes a sectores priorizados en Carabobo.

Precisó, que las áreas de acuerdo al decretó nacional, son las de Salud, Alimentación, Seguridad, servicios públicos, transporte de insumos médicos y medios de comunicación.

Así lo señaló Murga Baptista en el transcurso de una inspección desde los almacenes de Alimca; donde resaltó que «al estar limitado el tránsito entre estados y municipios no se justifica la masiva presencia de particulares en las estaciones de servicio en la búsqueda de combustible; cuyo despacho se normalizará en toda la entidad en los próximos días».

En este sentido, reiteró que las instrucciones de las máximas autoridades basadas en los protocolos de salud para combatir en covid-19; fueron claras y detalladas «los funcionarios o profesionales de áreas priorizadas que estén laborando, con su carnet o constancia de trabajo, podrán acceder al despacho de combustible».

Combustible temporal solo para vehículos priorizados

Sobre las largas colas en las estaciones de servicio explicó, que «por ejemplo, una persona que tenga una empresa que hace transporte de alimentos; pero que en este momento no está funcionando ni haciendo el trabajo, no puede tener prioridad, porque se mantendrían colas abundantes: No todos podemos tener prioridad en este momento, debemos estar conscientes».

En relación a que el combustible es de manera temporal para los vehículos priorizados, el titular de la ZODI en Carabobo, realizó un llamado a la colectividad; a que tomen las previsiones para cubrir sus necesidades e insistió que solo un miembro de la familia salga a comprar los alimentos; o medicinas para surtir su hogar pero dentro de su municipio o cerca de su casa.

Ante está recomendación, aclaró que que «no se trata del cierre de los municipios, sino de minimizar la presencia de gente en las calles y garantizar el cumplimiento de la cuarentena en todo el territorio carabobeño».

«Aún no existe toque de queda»

En materia de la potencial restricción del tránsito o toque de queda en las ciudades, Murga Baptista indicó; «hasta el momento no se ha recibido ninguna instrucción al respecto, de tomarse, será debidamente informada por la Comisión Presidencial de Lucha contra el Coronavirus».

Sobre ello, añadió que en ese posible caso, deben esperar intrucciones de las autoridades nacionales; «pues ellos dijeron que en su momento se irán dando los cambios y ajustes que sean necesarios; pero hasta el momento no».

Igualmente, recordó a la colectividad que colaboren porque los vehículos priorizados de los sectores ya mencionados; son los únicos que de forma temporal recibirán combustible.

