Así fue el despegue de la misión Artemis I de la NASA (+Vídeo)

Este miércoles 16 de noviembre despegó con total éxito la misión no tripulada de la NASA Artemis I, que tiene como objetivo preparar el camino de exploración lunar para el envío posterior de astronautas.

Tras intentarlo cuatro veces, el cohete SLS despegó en la oscuridad de la noche junto con la nave espacial Orion acoplada; desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral (Florida).

El SLS, cuenta con una altura superior a un edificio de 30 plantas (322 pies o 98 metros).

Durante la preparación del despegue, la NASA detectó una “fuga intermitente” de hidrógeno líquido; en la válvula de reabastecimiento en la etapa central del cohete.

Ante esto se requirió enviar a la plataforma un “equipo rojo” de especialistas; para ajustar los conectores.

Vale mencionar que, para este evento, la NASA proporcionó una transmisión en vivo y en inglés y español.

La transmisión incluyó entrevistas con miembros de la misión y comentarios en directo; durante el despegue a cargo de la astronauta de la NASA Kayla Barron.

Barron regresó recientemente de la Estación Espacial Internacional (EEI) con la misión Crew-3 de SpaceX y la NASA.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022