El despertar del pueblo: Por Enrique Escobar Fernandoy.- Hacía tres años que no me metía en el Facebook. Hoy con el despertar del pueblo constituye un imperativo categórico. De partida nueva constitución con asamblea constituyente. Quien no quiera cambiarla que no me joda, pues o es de la Udi o un fascista de J.A. Kast y no debo gastar antibióticos en enfermos demasiado incurables.

Es preciso dedicarse a dos cosas…

1.- Hacer conciencia a todo nivel y en todo momento de la necesidad imprescindible de una nueva constitución igualitaria, antirascista, anticlasista y anti xenofóbica, que transforme al país en un estado plurinacional, que le otorgue el espacio y la libertad necesaria a los pueblos mapuche, aymará, atacameño, rapanui, etc. que impida por todos los medios que sigamos esclavos de un modelo neoliberal.

2.- Nuestra juventud vive en angustia permanente por el abuso del CAE y presa de una educación que sólo estimula el aprendizaje tecnológico o sea de proveer carne de cañón para los grandes empresarios y como muestra un botón. La supresión de la enseñanza de historia y la jibarización de todas las materias humanísticas en los colegios, con una tercera y cuarta edad (a la cual pertenezco) que vive en el mayor abandono. Por lo tanto hay que tomar medidas urgentes que no pueden esperar la alborada de una nueva constitución; por lo tanto que los destrozos causados por el vandalismo que no sean reparados, salvo lo más indispensable, hasta tener una nueva carta magna.

Reparar la destrucción de este mes cuesta varios miles de millones de dólares. Por ahora esos miles de millones que sean para terminar con los intereses, multas y deudas pendientes del CAE y para mejorar todo lo posible la indigna miseria de los viejos y de las familias más pobres. Que la burguesía prepotente fatigue sus ojos viendo los efectos del vandalismo, de lo cual es culpable en primer lugar. Basta por hoy y gracias por volverme a leer.

Comentarios

Luis Fernando Pinto Hidalgo: Vénganse para Venezuela… Para que tenga un bojote de zoocilismo de asambleas parásitas contituyente.

Fanny Tovar: Hola Enrique, me encanta que estés tan vigoroso como siempre te vi. Un abrazo cálido desde Colombia

Francisco Mayorga: Reproduje sus comentarios en la Agencia Carabobeña de Noticias (ACN)

ACN/eef

