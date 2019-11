Desplegados 192 mil funcionarios en inicio de las navidades

Una verdadera masacre ocurrió en California la noche del viernes, cuando se produjo un tiroteo en una fiesta, resultando instantáneamente muertas 3 personas y otras mas resultaron heridas, algunas de gravedad, durante la celebración del Halloween.

Posteriormente, una cuarta y quinta víctimas sucumbieron a sus heridas el viernes, luego de ocurrido el tiroteo en la celebración del Halloween; en una fiesta que tuvo lugar en Orinda al norte de California, según reportan las autoridades locales.

La quinta víctima fue identificada como Oshiana Tompkins, de 19 años. Las otras víctimas fueron identificadas por la Policía de California como Tiyon Farley (22), Omar Taylor (24), Ramon Hill Jr. (23) y Javin County (29), según informó la estación de televisión local KGO-TV.

Los disparos se iniciaron alrededor de las 11:00 pm durante la celebración de una fiesta en un Airbnb en la localidad de Orinda, California, al este de San Francisco.

Cuando llegó la policía, encontraron a tres víctimas de disparos que fueron declaradas muertas a su llegada. Una cuarta víctima fue transportada a un hospital del área donde luego murió.

El conteo de victimas fatales de la masacre en California se ha elevado a 5, pero las autoridades advierten que este número podría incrementarse.

Los vecinos informaron a la televisora KGO, que hubo otras fiestas “salvajes” en el Airbnb antes de esta; y que hubo por lo menos dos quejas ante la policía por ruido excesivo sobre esta fiesta, justo antes de que tiroteo ocurriera.

La propietaria del inmueble informó a KGO que la casa había sido alquilada para una pequeña reunión familiar.

En Orinda, los alquileres a corto plazo están limitados a 13 personas, un número que las autoridades indican fue claramente superado por la fatal fiesta.

