“El Conas” lanza amenaza tras detención de sus hermanas en Carabobo

Oscar Enrique Guzmán Chirinos, alias “El Conas” lanzó una amenaza al gobierno nacional luego de ser detenidas dos hermanas y una prima en el estado Carabobo.

A través de un audio difundido en la red social Twitter por el reportero Delmiro De Barrio; “El Conas” quien se fugó del retén de Cabimas en septiembre del año pasado asegura que si no sueltan a sus parientes irá contra “los Palacios de Justicia de Venezuela”.

“Si a mis dos hermanas las presentan ante el Ministerio Público y las privan de su libertad, por solo el hecho de hablar conmigo; yo voy a declarar la guerra al Estado contra los Palacios de Justicia de Venezuela. Todo lo que le pertenezca al Estado lo voy a atacar terrorísticamente. Si a mis dos hermanas no las sueltan y las presentan ante el Ministerio Público, va a correr sangre en la nación. Yo se lo dije a los cuerpos policiales que mi familia no tiene la culpa de lo que yo hago porque nadie elige la familia de nadie. Si el Cicpc me declara la guerra, yo les declaró la guerra más fuerte a ellos”, aseveró el delincuente.

Detenidas hermanas del Conas en Carabobo

Vale mencionar que Comisiones de la División Contra Extorsión, base Carabobo, en dos procedimientos de seguridad, detuvieron a las tres mujeres.

En un operativo en la Urbanización Ricardo Urriera, sector II, parroquia Miguel Peña, municipio Valencia; fueron arrestadas Bianca Carolina Guzmán Chirino (27) y Betsabeth Carolina Guzmán Chirino (19).

Las mujeres son acusadas de cometer diversas extorsiones perpetradas por su pariente en el estado Zulia.

Además, se le incautaron 11 municiones, una chaqueta con logos alusivos al Comando Contra Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas); prenda perteneciente al líder de la banda por cuanto era funcionario del referido cuerpo de seguridad siendo destituido luego de cometer un homicidio.

Posteriormente en la avenida Aránzazu, parroquia Candelaria, fue aprehendida Kisbelis del Carmen Guzmán Vega (21); luego de comprobar que esta, a través de Whatsapp, solicitaba a su primo, efectuar múltiples atentados terroristas en contra de los organismos de seguridad y el Estado venezolano.

La dos hermanas y la prima de “El conas” quedaron a disposición del Ministerio Público.

Con información: ACN/Foco Informativo

