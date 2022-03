Detenido agresor de la medallista olímpica Stefany Hernández

Compartir

El hombre que agredió a la medallista olímpica Stefany Hernández en un local de Las Mercedes, en Caracas, fue detenido, informó ayer domingo 13 de marzo el fiscal general, Tarek William Saab.

“Designado el fiscal 82 nacional en Defensa para la Mujer para investigar agresión física contra la medallista olímpica Stefany Hernández”, Escribió Saab en Twitter.

El hombre, identificado como Robert Ordóñez Ángel; será imputado por el delito de violencia física agravada.

Es de resaltar que el pasado sábado, la ciclista BMX denunció que fue víctima de un ataque homófobo; cuando se encontraba en el local Anónimo-Narciso; ubicado en la calle París con calle Mucuchíes, en Las Mercedes.

Hernández reveló que un hombre de la seguridad la golpeó fuertemente. Además, la expulsaron junto al grupo de amigos con el que se encontraba.

“Un hombre de la seguridad de ese local me golpeó la cara y el oído, hubo también empujones e insultos. El dolor que siento desde anoche es intenso y preocupante por la lesión que me ocasionó”, detalló Hernández en una publicación en Instagram.

Asimismo, la ciclista lamentó que las mujeres sigan siendo víctimas de diversos tipos de violencia.

Detenido agresor de Stefany Hernández

“Me costó caro no llevar mini vestido, no alisarme el cabello ni llevar tacones rojos. Pero esta soy yo, nunca seré un disfraz, yo soy leal a mi verdad. Las mujeres somos unas campeonas, no importa cuánto caigamos siempre seguiremos levantándonos”, manifestó.

Por su parte, el restaurante Anónimo responsabilizó completamente de los hechos al personal de Narciso Bar Club.

Al tiempo que informó que cancelaron su concesión en repudio a las acciones contra la atleta olímpica.

“La compañía operaba en el área lounge de la segunda planta de nuestro establecimiento desde diciembre de 2021”; detalla un comunicado publicado por el establecimiento en Instagram.

Igualmente, destacó que todo el material que logró captar la cámara de seguridad; fue suministrado a las autoridades para colaborar en la investigación.

