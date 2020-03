Detenido por corrupción otro gerente de PDVSA

Fue detenido el presidente de Aceites y Lubricantes Venezolanos (Vassa), de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por estar vinculados en hechos de “corrupción”. El gobierno de Venezuela informó sobre su detención.

La aprehensión se produjo por hechos irregulares; ocurridos durante la gestión de Aponte Landaeta se dedicaba a desviar hacia otros estados del país, material estratégico.

Desviaba material estrategico para contrabandear

La aprehensión se produjo por hechos irregulares; ocurridos durante la gestión de Aponte Landaeta. Se dedicaba a desviar hacia otros estados del país; material estratégico como lubricantes, grasas y ácido sulfónico, para luego ser extraídos en contrabando al extranjero.

Estas acciones delictivas que fueron cometidas mediante la manipulación de los sistemas informáticos de la empresa; ocultando irregularidades en el despacho de dichos productos, señala un comunicado difundido por la estatal petrolera.

Contrataciones fraudulentas

De igual forma, durante la gestión de Aponte Landaeta se evidenció la contratación fraudulenta; de una empresa para la adquisición de bienes e insumos; el cobro de comisiones por sobreprecio en la contratación de servicios de transporte, y el uso irregular de las instalaciones de la empresa con fines mercantiles propios y de terceros, citó el comunicado.

Se conoció que el Ministerio Público ya inició la correspondiente investigación penal, para determinar la responsabilidad de este ciudadano frente a estos graves hechos de corrupción y otros delitos que lo comprometen ante la justicia venezolana.

De esta manera, Pdvsa reafirmó “su voluntad ante todo el pueblo venezolano, que la clase trabajadora petrolera de la mano del Gobierno bolivariano, continuará avanzando en la transformación profunda de la industria petrolera nacional, con gran compromiso patriótico y con la moral cada vez más firme en el cumplimiento del deber de salvaguardar los sagrados intereses del pueblo venezolano”.

