Detenido otro presunto grupo armado en la vía Junquito-Carayaca, así lo informa este miércoles Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.

Asimismo, el ministro del gobierno venezolano; expresa que estos sujetos «ingresan a Venezuela para asesinar al presidente Nicolás Maduro».

«La FANB junto al pueblo continúa en persecución de los mercenarios y terroristas que se atrevieron a ingresar a nuestro territorio para asesinar; al presidente Nicolás Maduro y bañar de sangre nuestra patria. Aquí los últimos tres capturados en la carretera Junquito-Carayaca», agrega López en Twitter.

Detenido otro presunto grupo armado

Cabe destacar, que el mandatario nacional informa este miércoles; a través de una rueda de prensa internacional por videoconferencia la privativa de libertad de cuatro presuntos involucrados; desde horas de la madrugada.

“A esta hora se acaban de capturar cuatro nuevos implicados; entre las 3:00 de la mañana y ahora, 12:30 del mediodía. La operación Negro Primero, aplastamiento del Enemigo continúa como una operación conjunta; perfecta, cívico-militar-policial” afirma el presidente.

De igual manera, presenta el testimonio de Luke Alexander Denman; uno de los estadounidenses detenidos en la Operación Gedeón. “Jordan Goudreau me contactó para el trabajo a mediados de diciembre; pero no me dio detalles” declara el ciudadano americano.

Por otra parte, Maduro destacó que los ciudadanos estadounidenses; “están convictos y confesos y están siendo juzgados por la Fiscalía general y por los tribunales civiles de Venezuela”.

ACN/Notitarde

