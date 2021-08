Detenido por golpear al vigilante de una farmacia en Anzoátegui

Compartir





















Este lunes, las autoridades detuvieron en Lechería, estado Anzoátegui a Brayhan Bellaville, quien agredió físicamente a un septuagenario que trabaja como vigilante en una farmacia.

El fiscal Tarek William Saab informó que imputará a Brayhan Bellaville por homicidio intencional en grado de frustración. Esto ocurrió después que el sujeto atacara a un vigilante de una farmacia.







Detenido por golpear a vigilante en Lechería

De este modo, Saab informó en su Twitter sobre la detención de Bellaville, después de que se hiciera viral el video de las cámaras de seguridad. En tal sentido, lo responsabilizó de atacar a Alberto Figuera, de 72 años de edad.

En el video se puede observar cómo un sujeto con camisa roja golpea con su puño al vigilante, quien tenía una camisa azul. Este, casi de inmediato, pierde la consciencia, golpea su cabeza con una pared y su cara contra el suelo.

En este sentido, Tarek Saab calificó a Bellaville como un “violento agresor”, quien habría atacado a Figuera cuando este no le permitió ingresar a la farmacia. Supuestamente, el conflicto inició porque el acusado no tenía tapabocas y el vigilante no autorizó su entrada al establecimiento.

Tras el chequeo médico, se conoció que a la víctima le fueron suturados en su cabeza ocho puntos quirúrgicos y 11 en la boca.

