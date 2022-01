Detenidos cuatro implicados por «sabotaje» a torre eléctrica de Puerto Cabello

Ante éste hecho, el gobernador Rafael Lacava confirmó a través de su cuenta en Instagram sobre la detención de los presuntos responsables del apagón de más de 24 horas y; aunque no dio detalles, fuentes policiales identificaron a tres de los detenidos como José Pinto, José Coiman y Carlay Quevedo.

No obstante, allí no encontraron elementos de interés criminalístico. Igualmente, de acuerdo a la minuta policial, uno de los detenidos habría hecho una nueva confesión; de que «El material supuestamente habría sido usado para construir un local».