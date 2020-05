Detenidos por trata de personas desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago

Diana Carolina Raygoza Montes, estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), fue encontrada muerta en su residencia en Tepic, capital del estado de Nayarit, México.

El asesinato de Diana Raygoza ha conmocionado a México, se convierte la nueva víctima de feminicidio con 39 heridas hechas con un objeto punzocortante.

Según reportes de la Fiscalía General Estatal, la joven, de 21 años, fue encontrada muerta en la Colonia Morelos con signos de violencia sexual y heridas por arma blanca.

La joven se encontraba sola en su hogar desde el viernes 22 de mayo, porque su familia había salido de la ciudad; el agresor entró al domicilio sin violencia alguna al domicilio.

El asesinato de Diana Raygoza Montes fueron hechas por un objeto punzocortante en el tórax, abdomen, cuello y cráneo, tenía 39 lesiones. La causa de la muerte, según la necropsia fue un shock hipovolémico secundario, es decir por desangramiento que impidió que el corazón bombee sangre al organismo.

En su domicilio las autoridades hallaron en la pared, letras escritas con sangre “SF”. “Definitivamente, se trata de un feminicidio” informó el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz, en conferencia de prensa.

Víctima de acoso

El cruel femicidio de Diana Carolina podrían remontarse hasta agosto de 2019; cuando denunció que había sido víctima de acoso callejero en las inmediaciones de la UAN, hecho que la joven demandó en sus redes sociales.

“El tipo me sigue y me ve el pecho con mirada penetrante, me dice que si quiero una bebida que él me la invita, le digo que no y comienza a acercarse cada vez más para en una ocasión intentar besarme; no saben el asco y la incomodidad que sentí, se los juro sientes una impotencia enorme y, ¿saben que es lo peor? Que había sin fin de gente ahí mismo que solo me miraba en lugar de decir algo”, compartió Diana en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, las autoridades han dicho que nunca se hizo una acusación formal, las autoridades investigara su entorno familiar y escolar.

La muerte de diana provoco indignación en México por lo que a las pocas horas se hizo tendencia el hashtag #JusticiaParaDiana.

ACN/ La República

No dejes de leer: Niño murió cuando árbol cayó sobre varias personas en Lomas de Urdaneta

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN