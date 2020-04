Detienen a docente en Los Teques por pedofilia

View this post on Instagram

Capturado hombre en Los Teques dedicado a la pedofilia nacional e internacional. Funcionarios de la Delegación Municipal Los Teques, luego de un arduo análisis electrónico e investigaciones de campo, capturaron a Miguel Ángel Salinas Calderón (41), tras comprobarse que este se dedicaba a captar jóvenes entre 11 y 16 años, mediante redes sociales para obtener material pornográfico. Salinas fue detenido en la urbanizacion la Matica, Sector los Tuqueque, parroquia Los Teques, municipio Guaicaipuro, estado Miranda. Este mediante las redes sociales, creaba perfiles falsos, hacía amistades con niñas y jóvenes, donde las manipula constantemente, ofreciéndole dinero, trabajo, modelaje, tareas dirigidas y ayudas escolares, a cambio de que le enviaran fotografías y videos desprovistas de ropa, una vez obtenido el material éste lo comercializaba vía internet a nivel nacional e internacional, asimismo valiéndose de su profesión como docente, captaba jóvenes en edades comprendidas entre los 11 a 16 años de edad, de varias instituciones educativas de los Altos Mirandinos, las convencía hasta llevarlas a su residencia con diferentes promesas en cuanto a sus estudios, donde una vez en el lugar procedía abusar sexualmente de ellas, amenazandolas con aplazar sus materias si comentaban lo ocurrido. Durante su captura fue incautada una computadora, la cual al ser sometida a experticias informáticas, se logró observar más de 100 carpetas con fotos y videos de jóvenes menores de edad, así como teléfonos celulares donde se encontraban las conversaciones que el hombre tenía con las víctimas. La Fiscalía 15° de Responsabilidad Penal del Niño Niña y el Adolescente del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en colaboración con la Fiscalía 12 del Ministerio Público en Materia de Protección del Niño, Niña y el Adolescente, tienen conocimiento del caso.