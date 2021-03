El «Barçagate»: Detiene a expresidente Josep María Bartomeu (+ vídeo)

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu, su mano derecha Jaume Masferrer, el director general Óscar Grau y el jefe de los servicios jurídicos Román Gómez-Ponti fueron detenidos este lunes por los Mossos d’Esquadra (Policía de Cataluña) con relación al «Barçagate».

Los cuatro están en dependencias policiales pendientes de declarar, una vez se les haya interrogado en comisaría, los responsables policiales decidieron que permanecerán detenidos a la espera de que los cite la jueza Alejandra Gil.

Los Mossos, que en la investigación del caso vieron posibles delitos de administración desleal y corrupción entre particulares; se presentaron algo más tarde de las 10 horas de este lunes para registrar las oficinas del Barça situadas en el Camp Nou a petición de la jueza con el objetivo de hacerse con información del caso denominado popularmente como ‘Barçagate’ e interrogar a diferentes trabajadores del club.

Además, el cuerpo policial decidió detener allí mismo a Óscar Grau y a Román Gómez-Ponti;, que aún son trabajadores del club. De forma paralela, también detuvo a Josep Maria Bartomeu y Jaume Masferrer en sus respectivos domicilios, los cuales también registraron.

Detienen a expresidente del Barcelona

Para evitar cualquier manipulación de la información, los Mossos impidieron que cualquier persona del club pudiese trabajar presencial o telemáticamente; invitaron a abandonar las instalaciones a los trabajadores que no fueron requeridos para declarar.

Poco antes de las 14:00 horas, la policía catalana también se presentó en la sede de I3 Ventures y Nicestream en Barcelona; dos de las empresas contratadas que habrían trabajado para el club en el ‘Barçagate, para hacer un registro. E hizo lo mismo en la sede de Telampartner, una empresa dedicada a la inversión financiera.

Esta investigación judicial, que parte de una denuncia del grupo de opinión azulgrana ‘Dignitat Blaugrana’; se encuentra aún bajo secreto de sumario, el cual ha sido alargado seis veces por el juzgado de instrucción número 13 de la Audiencia de Barcelona. La última prórroga finaliza el 10 de marzo.

Dos detenidos y dos liberados

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y su mano derecha Jaume Masferrer pasarán la noche en el calabozo de la comisaría, mientras que el director general Óscar Grau y el jefe de los servicios jurídicos del club, Roman Gómez-Ponti han quedado en libertad, pese a que los cuatro se han acogido a su derecho a no declarar.

El primero en quedar en libertad fue Gómez-Ponti. Su abogado, Jorge Navarro, declaró en la puerta de la comisaría que el jefe de los servicios jurídicos del Barcelona no está citado para declarar mañana martes ante el juez.

«Lo han dejado en libertad. Está libre, en su casa, tranquilamente. Se ha negado a declarar porque no es necesario dar una explicación; por una cuestión de seguridad de acto de defensa no ha declarado, hasta que no tengamos copia de las actuaciones no declaramos», dijo el abogado a los periodistas.

Olga Tubau, abogada de Jame Masferrer, confirmó que su defendido pasará mañana a disposición judicial, junto con Bartomeu. «Esta noche (Masferrer) la pasa en comisaría. No ha declarado, porque la causa está secreta. Sin conocer el contenido de una causa no se puede declarar»; aclaró.

A saber

El ‘Barçagate’ es el caso en el que diferentes empresas contratadas por el FC Barcelona habrían llevado supuestamente a cabo en las redes sociales una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu.

Los Mossos d'Esquadra han detenido esta mañana en su domicilio a Josep Maria Bartomeu por el escándalo del 'Barçagate' https://t.co/HgUZVum6se pic.twitter.com/oGDvj3Ceas — EL MUNDO (@elmundoes) March 1, 2021

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Venezolano Yurgen Ramírez rompió sequía en República Dominicana

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN