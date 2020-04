Detienen a hombre por estafar en redes sociales en Valencia

View this post on Instagram

Cicpc detuvo en Valencia a Luis España por estafa Expertos de la Delegación Municipal Valencia, lograron la captura de Luis Alberto España Paiva (27), en el sector 3, parroquia Miguel Peña, estados Carabobo, quien se dedicaba a la estafa por redes sociales. Tras las investigaciones de análisis telefónico, arrojo que Luis se dedicaba a colocar en Facebook e Instagram ofertas sobre la venta de dólares americanos y pesos colombianos a un precio más accesibles del mercado, por lo cual estas ofertas capturaban la atención de las víctimas que realizaban la negociación para la compra de estas divisas. Asimismo, suministraba sus datos bancarios y al recibir los pagos correspondientes a la compra, cortaba todo tipo de comunicación y elimina todas sus redes sociales, posteriormente meses después posee nuevos usuarios en estas redes sociales. El investigado, presenta registros policiales por fraudes a través del uso indebido de tecnología de información ante la Delegación Municipal Valencia. Tiene conocimiento del caso la Fiscalía 32° del Ministerio Público del estado Carabobo. R: Carmen González.