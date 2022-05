Deyna Castellanos podría cambiar de aires

Compartir

La futbolista Deyna Castellanos podría ir a Manchester City; según comienza a sonar en los diferentes medios europeos, especialmente de Madrid, donde la delantera juega con el Atlético.

Otras pistas que señalan su ida a la escuadra ciudadana es su despedida por Instagram con su compañera colombiana Leicy Santos «extrañeré mucho jugar contigo, te amo».

La llamada reina del gol de Venezuela, de 23 años de edad, tiene contrato con el equipo colchonero hasta junio de este año, por lo que la divisa blanquirroja buscaría hacer un traspaso o venta antes de que queda libre.

Se dice que es la ficha más cara que tiene Atlético de Madrid (200 mil euros) y el club inglés quiere a la delantera a la española Laia Alexandra, según lo dio a conocer el periodista inglés Tom Garry, del portal de noticias The Telegraph.

Deyna es la actual goleadora del Atlético con 10 anotaciones, además repartió tres asistencias; desde su llegada para la temporada española 2019-2020, acumula 26 dianas y 12 asistencias en 71 partidos.

La capitana de la selección Vinotinto de mayores, llegó al césped ibérico procedente de la Universidad Estatal de Florida, donde jugaba la NCAA Women ‘s Soccer Championship de Estados Unidos; con una hoja de 48 tantos en 82 desafíos y 22 asistencias.

No es la primera vez que Deyna Castellanos es nombrada por el club inglés, por lo que sería cuestión de días que la artillera nacida en Maracay, estado Aragua se marcha Manchester, otro de los equipos importantes en el continente europeo.

Aunque hace poco, en una entrevista el Diario AS, español, Castellanos dijo que su primera opción era quedarse en Madrid. «Ojalá pueda seguir muchos años más aquí. Ojalá y lleguemos a un acuerdo ambas partes. Yo estoy muy cómoda aquí y me gusta la ciudad y todo. ¿Si me quiero quedar? Sí»; expresó en su momento.

