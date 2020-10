Venezolana Deyna Castellanos marcó su primer gol con el Atlético de Madrid

El miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, el ex lanzador Bob Gibson murió ayer a los 84 años, confirmó Cardenales de San Luis.

En julio del 2019, Gibson anunció que padecía cáncer de páncreas; nacido en Omaha (Nebraska) jugó sus 17 temporadas en las Mayores, para Cardenales, de 1959 a 1975.

El nueve veces al «Juego de las Estrellas» y dos veces campeón de la Serie Mundial; obtuvo 251 victorias, logró 3.117 ponches y tuvo promedio de efectividad de 2.91.

Además, fue dos veces ganador del premio Cy Young; nombrado MVP (Más Valioso) de la Serie Mundial en sus temporadas de campeonato de 1964 y 1967.

Un año después, en 1968, Gibson, defendió una de las mejores temporadas jamás producidas por un lanzador abridor al tener marca de 22-9 con efectividad de 1.12 y 13 blanqueadas; lo que llevó a que el montículo del lanzador se redujera de 15 a 10 pulgadas. Gibson completó 28 de sus 34 aperturas.

La muerte de Gibson se produjo en el aniversario número 52 de quizás lo que fue su mejor salida; cuando ponchó a 17 bateadores, un récord de la Serie Mundial, en el Juego 1 del Clásico de Otoño de 1968 contra Tigres de Detroit.

Gibson, a quien apodaban «Hoot» en honor al vaquero y estrella del cine mudo Hoot Gibson; ganó dos premios Cy Young y el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional en 1968.

Además fue elegido para el Salón de la Fama del Beisbol en su primer año de elegibilidad, en 1981; pero incluido en el Salón de la Fama de Cardenales en 2014.

We mourn the passing of Bob Gibson, a Hall of Famer and two-time World Series champion. He was 84. https://t.co/E1DZgr7GtL pic.twitter.com/N4edJmbje3

— MLB (@MLB) October 3, 2020