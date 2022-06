Día Nacional del Periodista entre celebración y reflexión

Compartir

Desde hace años se viene usando la frase «no hay nada que celebrar», en nuestro país, en el Día Nacional del Periodista en Venezuela, esa corta oración, que hasta suena ya trillada, nos queda para la reflexión sobre nuestro papel.

Ante todo, decir que no hay nada que celebrar, pues el solo hecho de estar vivos ya es una bendición, después de dos largos años de pandemia, una de los ejemplos más claros del periodismo que se hace en el país; ir con los datos oficiales, pero también, en plena crisis, los hospitales, enfermos y fallecidos no concordaban con lo expuesto.

También la parte política se volcó para dar sus datos, algunos sin peso estadístico, porque era totalmente dicífil acceder a los datos que maneja desde el mismo 13 de marzo de 2020 la Comisión del Gobierno; que aprovechó para creerse salvador, cuando es su función, como lo expresa la misma Constritución Bolivariana, como lo indica el derecho a la salud.

Solo hace una semanas, la Organización Mundial de la Salud, afirmó que en todo el mundo lo que veíamos como datos oficiales habían que multiplicar por tres, en los ítem de infectados y muertes; que al parecer pasó por debajo de la mesa en nuestro país.

Día Nacional del Periodista en Venezuela

Tomando solo este ejemplo de muchos, como la inseguridad, pésimos servios públicos; educación que no termina de arrancar; alto costo de vida; gremios desprotegidos y el «Venezuela se está arreglando» son pan de cada día, donde el periodista también es protagonista porque padece de los mismos males.

Con todo y eso, no desmaya en buscar la noticia, es ahí donde nos hace diferentes de otras profesiones u oficios; porque la información, que si se maneja de la forma más honesta posible, ya es un logro; sin importar los «me gusta», muy de moda, algunas veces por el «ego y ahora porque la gran mayoría de medios electrónicos viven de eso.

No somos invensibles, tampoco impresindibles, pero esta sociedad tan cambiante casi al instante, lo escrito hace un rato, deja de ser importante, por otra información o tema que quizás no tenga ni relevancia para un mayor colectivo, pero es lo del momento.

Ahí entra el periodismo como base y puente entre el que necesita estar informado y el que lleva ese mensaje a la colectividad.

Caminar por la cornisa

Hasta con eso, el periodista, el de ayer, el comtemporáneo y de el hoy tienen que lidiar; eso hace esta profesión cada vez más difícil para ejercerla, porque a esto hay que agregar la censura y la autocensura; que siempre ha estado, pero ahora más remarcadas por las consecuencias que pueden general; para muestras o ejemplos hay muchas.

La delgada línea editorial es el gran reto para estas nueva generaciones; es la misma cornisa que ha hecho esta profesión más interesante, porque de todos lados hay intereses, que incluyeron hacen años llamadas a medios para buscar mover colegas de fuente y hasta pedir sus renuncias o ser echados por decir o escribir algo que no «gustó» en su momento. Eso no es nuevo, pero más recurente por estos días, porque hasta detenciones, que incluyen colegas de tercera edad, expropiaciones y un largo etc.

No desmayar…

Son momentos de retos, de no desmayar desde cualquiera de nuestras trincheras. Celebramos ante todo por estar vivos; por seguir llevando el quehacer diario de la colectividad, en especial la de todos los carabobeños, sin distinciones, eso es lo que nos acerca a la verdad y nos mantiene como una de las profesiones más respetadas de nuestro país.

Exijamos no más acosos y la liberación de colegas detenidos que son juzgados con el debido proceso, si es que tienen algo por qué ser sometidos a la justicia.

Feliz Día del Periodista. Siéntanse orgullosos de su profesión, pero más nunca comprometidos por ejercerla con honestidad, eso no es una tarea, es una obligación para con lo que pregonamos siempre la frase «el mejor oficio del mundo» de Gabriel García Márquez. Es el deseo de Agencia Carabobeña de Noticias (ACN) y de este servidor, que es uno más de ustedes.

Este 27 de junio, el Colegio Nacional de Periodistas-Carabobo y el resto de las seccionales del país tendrán sus actos protocolares, de celebración del Día Nacional del Periodista. con el Taller Mercadeo y Ventas para Periodistas, dirigido por el economista y experto en el área, Tulio Dávila.

Este lunes, a la partir de las 10:00 de la mañana se realizará la Misa de Acción de Gracias en la Capilla de Hogares Crea de Naguangua, homilía que estará a cargo del padre Miguel Romero.

A partir de las 6:00 de la tarde, se realizará el acto central, con la entrega del Premio Francisco J, Ávila 2022, en sus diferentes menciones para Alecia Rodríguez (redacción, Notitarde); Jorge Jiménez (audiovisual, Romántica 94.3FM); Rosimar Sánchez (corresponsal; web, Punto de Corte); Eileen Salomón (institucional, Prensa la Alcaldía de San Diego); Hugo Guerrero (deporte, Unión Radio y Simple TV); Marisol Pozzolini (Cultura y Espectáculos, Espacio Café Concert en WTC Radio, del programa El Primer Café de Ecovisión y periodista de la Secretaría de Cultura del estado Carabobo).

Igualmente a Carmen Elena Castillo, (docencia, directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Arturo Michelena) y Fanny Gutiérrez (Mérito y Trayectoria).

Para el próximo sábado 2 de julio, la agenda continúa, pero en la actividad deportiva, en las disciplinas de baloncesto, bolas criollas, dominó, entre otros deportes, donde Carabobo, todos reunidos en el Complejo Deportivo Iamdesandi del municipio San Diego.

Cierran con la Gran Cena de la Prensa, el 27 de julio, en el Hotel Hesperia WTC Valencia.

«El periodismo es la profesión que más se parece al boxeo, con la ventaja de que siempre gana la máquina y la desventaja de que no se permite tirar la toalla». Gabriel García Márquez

«La mejor noticia no es siempre la que se da primero sino muchas veces la que se da mejor». Gabriel García Márquez

El Día Nacional del Periodista en Venezuela se celebra el 27 de junio desde 1965. Este día es un reconocimiento a la labor que los periodistas realizan en pro de la libertad y la veracidad. Originalmente se conmemoraba el 24 de octubre junto al Día del Trabajador Gráfico. La fecha que honra el inicio de la prensa escrita en el país, con la primera edición de “La Gazeta de Caracas” en 1808.

Será en 1964 cuando el periodista Guillermo García Ponce propuso -ante la Cuarta Convención Nacional de la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP)- mover la fecha del Día Nacional del Periodista en Venezuela, como un homenaje a la primera edición de “El Correo del Orinoco”. Este periódico había sido fundado por Simón Bolívar en compañía de Juan Germán Roscio, Cristóbal Mendoza y otros partidarios de la gesta emancipatoria. Su primera edición salió al público el27 de junio de 1818 y circuló hasta el 23 de marzo de 1822.

En 1994 la Ley de Ejercicio del Periodismo ratificó el 27 de junio como el Día Nacional del Periodista. Así como reconoce el 8 de septiembre como el Día Internacional del Periodista, que conmemora la ejecución del periodista checo Julius Fucik por los nazis.

