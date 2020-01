Día de Reyes con caídas macroeconómicas mundiales

Los indicadores del sector servicios marcan la agenda macroeconómica. La crisis con Irán se recrudece y Asia cae con fuerza, el Ibex abre el Día de Reyes con una caída del 0,7%, en los 9.579 puntos, la tensión ha provocado que el metal precioso por excelencia vuelva a niveles que no se veían desde hace casi siete años. La onza de oro se paga a 1.575 dólares, récord desde abril de 2013. Wall Street comienza la sesión con caídas. Capítulo aparte merece el petróleo. La tensión en Irán después de la maniobra militar de Trump sitúa su precio por encima de los 70 dólares por barril de Brent, con un alza del 1,6% Un precio que no se veía desde el pasado mes de mayo.

El Corte Inglés inicia hoy Día de Reyes las rebajas online

El Corte Inglés ha comenzado a las nueve de la mañana de hoy lunes 6 de enero, Día de Reyes, las rebajas online de invierno 2020 con grandes descuentos de hasta el 50% en función de las categorías. En la tienda física empezarán el martes 7 de enero en su horario habitual, según explica en un comunicado. La web de El Corte Inglés ofrece al cliente más de un millón de artículos de la campaña de rebajas de invierno 2020.

Entre los artículos más buscados en las rebajas, destacan las prendas de moda y firmas prestigiosas que ofrecen precios con grandes descuentos. La web de El Corte Inglés cuenta con artículos rebajados hasta el 50% en moda mujer, hombre, infantil, accesorios, zapatos y deportes. Los clientes se beneficiarán de gastos de envío gratuitos en moda, belleza calzado y ropa deportiva en pedidos superiores a 50 euros. Y si lo prefieren, también podrán comprar en la web desde hoy y recogerlo en tienda con el servicio gratuito de Click&Collect, señala la firma en una nota.

Los números rojos del Ibex se intensifican: cae un 1,4% y pone en riesgo los 9.500 puntos

La apertura fue negativa, con una caída del 0,7%, pero conforme avanza la sesión del Día de Reyes, los retrocesos van ampliándose. Y con fuerza. El Ibex ya cae un 1,4%, hasta los 9.509 puntos. Solo un valor se libra de los números rojos, Repsol, que saca partido del disparado precio del petróleo, por encima de los 70 dólares por barril de Brent. Mientras, ArcelorMittal, Ence, IAG, y Meliá son los colistas: se dejan entre un 2,7% y un 5%.

NH gestionará ocho hoteles de lujo en las principales capitales europeas

NH suma ocho hoteles de lujo en las principales capitales europeas tras un acuerdo con el gestor inmobiliario europeo Covivio. La propiedad seguirá en manos de Covivio y la gestión será de NH, que los reconvertirá en hoteles con marcas Anantara (Minor) o NH Collection. El valor de estos inmuebles está situado entre 500 y 600 millones de euros.

Al margen del conflicto con Irán, los inversores estarán pendientes hoy de varios datos a ambos lados del Atlántico. A las 10.00 (hora española), se conocerá el índice adelantado del sector servicios, el PMI de servicios, en la zona euro de diciembre. Se espera que se sitúa en 50,6 puntos. El mismo dato se publicará a las 15.45 en Estados Unidos; los economistas esperan que se sitúe en 52,2 puntos. Un nivel por encima de 50 significa expansión.

El oro se dispara a máximos desde abril de 2013

La tensión con Irán ha provocado que el metal precioso por excelencia vuelva a niveles que no se veían desde hace casi siete años. La onza de oro se paga a 1.575 dólares, récord desde abril de 2013.

Irán ha advertido de que incumplirá los límites a su programa nuclear acordados en 2015,lo que ha hecho saltar todas las alarmas en el mercado. El Hang Seng de Hong Kong cede un 1,2% y Shanghai cae en torno a un punto porcentual. Los futuros europeos también anticipan notables retrocesos. Los del Ibex caen un 0,6%, lo que dejaría al selectivo al borde de los 9.600 puntos.

Von der Leyen se reunirá con Boris Johnson el 8 de enero en Londres

La nueva presidenta de la Comisión Europea, la alemana úrsula Von der Leyen, se reunirá por primera vez con el primer ministro británico el miércoles 8 en Londres, tres semanas antes del la fecha del Brexit (31 de enero). La agenda semanal del Ejecutivo comunitario no detalla el lugar exacto de la cita. (Efe)

Caixabank lanza una plataforma de ‘blockchain’ para transacciones de comercio exterior de clientes

Caixabank incorpora a su oferta de servicios para empresas la plataforma de comercio digital we.trade, creada bajo tecnología ‘blockchain’ por 15 entidades financieras en Europa y que busca facilitar las transacciones de comercio exterior de sus clientes.

Está pensada para que importadores y exportadores realicen, de hecho, sus operaciones comerciales de forma sencilla e intuitiva, y busca reforzar la seguridad y trazabilidad de las operaciones comerciales nacionales e internacionales. Según detalla Caixabank, la solución facilita el seguimiento en tiempo real de las operaciones e incrementa la transparencia a lo largo de todo el proceso. (Servimedia)

Las acciones de Deoleo suben un 70% en la primera semana bursátil de 2020

Las acciones de Deoleo cerraron el viernes con una subida del 36,9%, liderando las subidas de la jornada y encadenando dos días al alza. Los títulos del fabricante de Hojiblanca y Carbonell, que llegaron a registrar subidas de hasta el 47% en el día, cerraron la jornada a un precio de 0,046 euros por unidad. La firma española fue el peor valor del Mercado Continuo en 2019. Sus títulos cierran las dos primeras jornadas de bursátiles de 2020 con alzas de casi el 70% (ayer avanzaron casi el 30%).(EP)

Las ventas de coches en Francia suben casi el 1% en 2019

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Francia, cerraron el año pasado con un volumen de 1,25 millones de unidades, un 0,9% de incremento frente a los datos del ejercicio previo. Las cifras del Comité de Constructores Franceses de Automóviles de diciembre muestran un empujón en diciembre, mes en el que las ventas crecieron un 17,1% frente a ese mes en 2018. Renault lideró el mercado galo, por delante de Peugeot y de Citroen. (EP)

Apple ficha al exjefe de HBO para su televisión online

Eden Productions, la compañía liderada por Richard Plepler, exconsejero delegado de la cadena HBO, que abandonó el pasado mes de febrero, ha suscrito un acuerdo con Apple TV Plus, la plataforma de televisión en streaming que comenzó su andadura el pasado mes de noviembre.

Según The New York Times, en virtud de este acuerdo, de cinco años de duración y del que no se conocen los detalles económicos, Eden Productions producirá series de televisión, documentales y películas en exclusiva para Apple TV Plus.

«Pensé muy rápidamente que Apple era la idea correcta», indicó el ejecutivo, señalando que el nuevo servicio de Apple se encuentra en una fase «lo suficientemente embrionaria como para pensar que tal vez podría hacer una pequeña contribución allí».

El Ibex cierra con una caída del 0,46% hasta los 9.646,6 puntos. En la semana, pierde un 0,56%

El consejero delegado de Enagas compra acciones de la compañía por 49.842 euros

El consejero delegado de Enagas, Marcelino Oreja, ha comprado 2.130 títulos de la compañía por un importe total de 49.842 euros, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Oreja, que ostenta el cargo de consejero delegado de la compañía desde septiembre de 2012, realizó la transacción en el Mercado Continuo el pasado 27 de diciembre, a un precio de 23,40 euros por acción.

La participación del consejero en la entidad ha pasado del 0,023% al 0,024%, y su paquete de 22.398 títulos está valorado al precio actual del mercado en 512.018,28 euros.

Las acciones de Enagas rozan este viernes los 23 euros, con una revalorización en la sesión del 0,6%.

Wall Street comienza la sesión con caídas

En los primeros minutos de cotización los principales índices de la Bolsa estadounidense encajan pérdidas, con el Nasdaq a la cabeza (se deja un 0,8%) seguido del Dow Jones (-0,72%).

Casi todos los valores del Ibex, en negativo

Casi todos los valores del Ibex cotizan a la baja a poco más de dos horas del cierre de sesión. ArcelorMittal es la compañía que más cae, con un 3,06%, seguido de Bankia, que se deja un 2,34% y ENCE, que baja un 2,26%. La mala jornada no afecta a Cellnex, que sube un 3,3% y es uno de los seis de los 35 valores que registra una jornada en positivo.

Los futuros de Wall Street cae en torno a un 1%

A menos de media hora de la apertura, los futuros de Wall Street caen en torno al 1%. El Nasdaq se deja un 1,1%, mientras el Dow Jones y el S&P bajan un 0,9%.

Desde hace unas semanas, BBVA, a través de Bixby, el asistente virtual de la compañía tecnológica Samsung, ofrece datos bursátiles de los mercados financieros y acciones concretas con sencillos comandos de voz. “¿Cómo va la Bolsa?” o “Cotización de las acciones de BBVA” son algunos de los comandos de voz que hay que utilizar para que Bixby muestre la información de forma clara y transparente en la pantalla del smartphone o tableta. Desde hace años, BBVA y Samsung trabajan muy de cerca en el desarrollo de soluciones y servicios en banca móvil para brindar a los clientes las mejores experiencias del mercado.

Con esta nueva actualización, el cliente de BBVA podrá obtener información casi en tiempo real sobre el Ibex 35, y sobre cualquier valor bursátil. Una vez realizada la búsqueda, Bixby permite guardar dicha consulta como favorita para poder acceder a ella en cualquier momento de manera más rápida y fácil.

Bankia lideró la captación de fondos de inversión en 2019, según Inverco

Bankia lideró las captaciones netas de fondos de inversión durante el año 2019 en España, con 1.471 millones de euros, cuando las del conjunto del sector crecieron en 742 millones de euros, según datos provisionales de Inverco. La entidad madrileña fue la única entre los cinco principales bancos españoles que cerró el año con captaciones netas positivas. Bankia elevó medio puntom porcentual su cuota de mercado en un año, superando el 7% por primera vez, con una gestión de más de 19.400 millones de euros (+15%) en estos productos. (EP)

Asempleo prevé una nueva moderación del empleo: 310.000 ocupados más en 2020

El mercado de trabajo seguirá creando empleo en 2020, aunque a menor ritmo (un alza del 1,6% frente al 2% con el que ha cerrado 2019), lo que se traducirá en 310.000 nuevos puestos de trabajo, según las previsiones de Asempleo. «De cara a 2020 se espera que se prolongue la reducción en el ritmo de actividad en el mercado de trabajo que se observa desde el verano», apunta este viernes en un comunicado. Asempleo dice que el año terminará con una tasa de paro del 13,6% y alerta de la menor reducción de las cifras de desempleo en los últimos meses. (Efe)

