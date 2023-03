Compartir

Diana Espinosa March y su gran fuerza en las redes. Es una empresaria y creadora de contenido colombiana con un alcance imparable en sus redes sociales. Conocida por ser la fundadora de la importante revista impresa en español “Living and Travel”; también del movimiento “You Are The New Beautiful” y de múltiples proyectos que la convierten en una líder innovadora en América Latina.

La empresaria Diana Espinosa March es oriunda de Colombia y reside desde el 2010 en Estados Unidos, donde ha logrado demostrar, a través de su trabajo, dedicación y constancia; otro panorama de la participación de las mujeres latinas en grandes proyectos y negocios.

Una mujer polifacética esa es Diana Espinosa March, quien adueñada de su creciente fama en las redes sociales, busca crear estilos propios de liderazgo en el género femenino; esto, por medio de su contenido de emprendimiento y empoderamiento, lo cual la ha llevado a convertirse en una creadora de contenido con un doble impacto positivo en su público.

Diana ha usado su fuerza en las redes sociales y su contenido para monetizar una de sus pasiones e ideas; sin contar las relaciones comerciales que ha creado con marcas de renombre internacional como lo son Bigenics, Pandora, Miami Lakes Jewelers, entre muchas más.

Creadora del podcast “El Chat” junto a tres exitosas mujeres del entretenimiento; en el que se fomenta la colaboración entre mujeres, encontrar mejores oportunidades y generar herramientas de superación.

Latina influyente e inspiradora

Sin duda, Diana, ha podido tener una carrera próspera en cada una de sus facetas, además de ubicarse como una de las latinas más influyentes e inspiradoras, ha sido reconocida en diferentes ocasiones en la ciudad de Miami por la Fundación Mujer Imagen; la alcaldía de El Doral le otorgó el reconocimiento de Latina Influyente, también ha sido “Business Woman of The Year” por el London Fashion Festival en Londres; igualmente en Dubai, donde recibió el “Premio a la Plataforma de Empoderamiento Femenino del Año” en el 2020.

Diana Espinosa, destaca el talento latino a través de su revista “Living and Travel”, en la que han participado mujeres extraordinarias y reconocidas de la industria del entretenimiento; entre ellas Shannon De Lima, Ariadna Gutiérrez, Yudy Arias, Isa Vásquez, Daniela Ospina y muchas más, quienes han compartido sus vivencias e historias de éxitos.

Un vino creado para mujeres

Así mismo, se asoció y unió fuerzas con Roxana García, talento de Univisión radio y televisión, creando un vino específicamente para mujeres; ideado para celebrar sus logros y disfrutarlo entre risas o lágrimas; dando origen al movimiento “You Are The New Beautiful”.

Un grupo que defiende la igualdad, el empoderamiento económico y las capacidades de cada mujer y se ha convertido en uno de los eventos más grandes durante el Día de la Mujer en la ciudad de Miami; ya son miles de mujeres las que se han unido y se identifican con este movimiento, como Karen Martínez “La Chechi” y Elizabeth Gutiérrez.

Diana Espinosa March juega un papel muy importante en nuestra sociedad, esto está demostrado a través de toda su carrera, contenido y proyectos, en los que es visible su pasión y lucha, distinguiéndose como una mujer modelo para muchas generaciones.

