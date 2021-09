Banca digital y pago móvil funcionarán con normalidad en días de reconversión

Compartir





















Los días de reconversión monetaria, la banca dígital y pago móvil funcionarán con normalidad; según lo dio a conocer Ricardo Carbonell, consultor judírico de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca).

Como lo dio a conocer, Superintendencia de las Instituciones Bancarias (Sudeban), a mediados de este mes; Carbonell descartó esa medida; cuando al principio se había anunciado que para el 30 de septiembre y el 1 de octubre, tras argumentar que ese período se estará implementando el proceso de “re-expresión monetaria” anunciado por el Banco Central de Venezuela.

Sudeban había anunciado que los comercios deberían ejecutar cierres de punto de venta a más tardar el jueves 30 de septiembre a las 5:30 de la tarde; el abono se realizaría el lunes 4 de octubre con la respectiva reconversión.

Carbonell hizo un ejemplo con lo sucedido en el período de Semana Santa (jueves y viernes) o Carnaval (lunes y martes), que no labora la banca en forma presencial; pero si de forma digítal y pago móvil.

Podrán hacer retiros por tres días

El consultor jurídico de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca) indicó que los banco privados permitirán hacer retiros desde el lunes 27 al miércoles 29 de septiembre al monto que desee el cliente; siempre y cuando haya disponiblidad en las agencias.

Por su parte, Sudeban habían anunciado que las transferencias no podría realizarse después de las 8:00 de la mañana del miércoles 29 al vienes 1 de octubre, despues de las 6:00 de la mañana.

Igualmente, Sudeban señaló que los pagos de nómina serían hasta el 29 de septiembre hasta las 7:59 am.; en caso de que no se pueda deberán esperar hasta el 1 de octubre, después de las 6:00 am.

