Diego Arria: Es inaceptable que Julio Borges se atribuya partenidad del informe ONU

El exembajador Diego Arria reiteró este jueves que es inaceptable que Julio Borges se atribuya la paternidad del informe de la ONU; presentado ésta semana donde señala crímenes de lesa humanidad desde la administración de Nicolás Maduro.

Incluso, tildó al comisionado de la AN para Relaciones Exteriores, como «cara dura». En su cuenta oficial de Twitter se lee “Imposible no reaccionar ante el caradurismo de Julio Borges atribuyéndose para él y su equipo la paternidad del informe ONU. Algo vergonzoso desconociendo cientos de ONG que por años ayudan. Luis Almagro y Príncipe Zeid no existen”.

Seguidamente, en otra publicación posteó un video donde se escucha que “acabo de ver este video de Julio Borges. Nunca he viso un mayor caradurismo como el que expresa diciendo que la paternidad del informe se debe a su equipo internacional y a Pizarro; esto es absolutamente falso».

Sobre ello agregó, que primeramente estaría agraviando a los miembros de una misión especial; que de manera independiente tuvieron la «valentía y la honorabilidad de hacerlo».

«Caradurismo» de Julio Borges sobre el informe de la ONU

En el video, también consideró que el opositor y líder del partido Primero Justicia está desconociendo a Luis Almagro; que según Arria fue quien «abrió las puertas al mundo en esta materia».

Aunado a ese funcionario, «al príncipe Zeid, al antiguo Alto Comisionado de DDHH, a más de 80 organizaciones independientes; que han estado trabajando por años en este tema».

La reacción de político venezolano, se generó luego de que Julio Borges compartió un tuit donde hablaba también sobre el informe de la ONU, a través de un video en Twitter.

«Lo dicho hoy por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU representa un paso muy importante en la lucha que hemos dado para que la comunidad internacional asuma al régimen criminal de Maduro como una amenaza y tome las medidas necesarias para lograr una solución en Venezuela”, aseguró el comisionado.

A ello añadió, que «el informe es producto del arduo trabajo de nuestro equipo internacional, especialmente Miguel Pizarro. Sirve ya como base probatoria para cualquier juicio contra Maduro…»

Lo dicho hoy por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU representa un paso muy importante en la lucha que hemos dado para que la comunidad internacional asuma al régimen criminal de Maduro como una amenaza y tome las medidas necesarias para lograr una solución en Vzla. pic.twitter.com/omyJiAM30S — Julio Borges (@JulioBorges) September 16, 2020

