Diego Marynberg el otro Saab testaferro de Maduro

Entre el amor y el deber: Por Lesby Figueredo.- El amor es la verdadera fuerza que nos hace vivir a todo ser humano; nos llena de energía y nos enseña a vivir con plenitud, manteniendo un Deber; qué nos permite ser más compasivo con todo lo que nos rodea. Sin embargo debemos tener en cuenta que el Deber es mantener responsabilidad dentro de un amor verdadero.

Merecemos vivir en plenitud, llenos de mucha armonía; sin miedos, sin fracasos, debemos mantener el ser grande y exitosos en todas nuestras metas; sentir que ese amor nos en vuelve de mucha plenitud y energía positivas.

Tomados de la mano

Entre el Amor y el Deber, siempre debe ir tomada de las manos, el amor lleno de plenitud y el deber con muchas planificaciones y responsabilidad; no podemos permitir que nada ni nadie destruya nuestros sueños y objetivos. Tener Deber con nosotros mismos y llevarlos acabos es tener responsabilidad; y de mostrarnos que somos capaces de asumir cualquier tipo de situación con fortaleza y decisión, debemos mantener el Amor y el Deber con esperanza y fe; que todo lo que realicemos en este plano terrenal será para el bien de nosotros mismos y para lo que nos rodean; sin embargo debemos aprender aceptar la realidad que existe en nuestro entorno, y que no somos personas perfecta; que sin” Errores no existe Aprendizajes, Ley de Vida”.

Entre el Amor y el Deber, debe existir la sinceridad en nosotros mismos; debemos poseer bienestar en nosotros mismos cuándo compartimos la capacidad ser felices. El Deber nos ayuda a ser personas con una capacidad de responsabilidad y mantenernos filme en cada decisión que tomamos; el Deber nos ayuda a controlar nuestro sentimiento y podemos ser más objetivos y pensar con más claridad a la hora de tomar una decisión; con mucha madurez y sensatez. Existen personas que dicen amar, pero no tiene la capacidad del “Deber” son personas que no le gusta asumir responsabilidades, que creen que el amor es un juego, y no puede ser, ya que el Amor y Deber siempre van a ir tomados de las manos, sin Amor y sin Deber , la vida es un fracaso.

El Tiempo De Dios Es Perfecto. Lesby Figueredo. Miembro Del Club De Escritores De Fuentateja En España. Autora De Los Libros: ALAS DE LIBERTAD Y DESTELLOS DE LUZ – lesvimariela @gmail.com @lesvimariela – @lesvimariela

