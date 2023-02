Diferencias entre apostar en deportes y apostar en casino

Si la plataforma lúdica que elegiste cuenta con ambas opciones, suelen compartir los métodos o formas de pago. En otras palabras, no es necesario contar con método que valide la casa de apuestas y otro que valide un casino online de juegos de azar. Debido a que se encuentran ubicados en un mismo sitio web, puedes utilizar las mismas credenciales (usuario y contraseña) para ambos productos.

Pueden confundirse, pero luego de leer este post te darás cuenta de que se diferencian básicamente en que no ofrecen los mismos productos. Solo en el caso que tengas el mismo usuario y contraseña tendrás acceso a ambos servicios lúdicos. Estas son las diferencias clave entre una casa de apuestas deportivas y un casino online de juegos de azar: