Conoce algunas diferencias y similitudes entre Telegram y WhatsApp

Compartir





















A propósito de la reciente caída de Facebook que incluye otras APP como Whatsapp, hoy te traemos cuales son las diferencias y similitudes que existe entre ésta y Telegram, fundada por Pavel Durov.

De hecho, ésta última tuvo grandes beneficios en medio de esta situación, de acuerdo a su también CEO Durov, quien detalló; que su app de mensajería experimentó un récord de nuevos usuarios el día de la caída de Facebook.

«Dimos la bienvenida a más de 70 refugiados de otras plataformas», comentó el empresario en su canal oficial de Telegram.

Aunque Whatsapp fue primero y muchos usuarios han prefirido ésta aplicación, ahora podrías dudar en solo quedarte con ella; por que si aún estas indeciso aquí te daremos unos datos que te pueden servir para de una vez decidirte.

Diferencias y similitudes entre Whatsapp y Telegram

SocialTIC, organización sin fines de lucro que promueve la tecnología con fines sociales, realizó un estudio de diferencias y similitudes entre Telegram y WhatsApp.

Ahora, los apsectos más importantes a considerar, son según Dmitry Bestuzhev, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky en Latinoamérica; la protección que ofrece WhatsApp no es mala, pero la aplicación tiene deficiencias en cuestiones de privacidad.

En cuanto a Telegram, una de las críticas del directivo de Kaspersky es en el tema del cifrado de los mensajes. Es decir; que «en los chats convencionales de Telegram, es como si se usara una sola llave para bloquear y proteger las conversaciones de todos los usuarios; mientras que en WhatsApp es una llave por cada conversación o cifrado de extremo a extremo.

Sin embargo, ésto cambia si te vas a una conversación de chat secreto en Telegram, ya que ahí sí se utiliza una llave para proteger cada conversación.

«Algo único»

Al tiempo, el directivo consideró que al final, «cada una tiene algo único y, a la vez, no tiene todo lo que necesitamos. No existe lastimosamente hasta el día de hoy; una app con la que puedas decir ‘Si tienes esta, no necesitas nada más'».

Pero, si aseguró que existen «alternativas seguras, privadas y superfuncionales. Tienen todo lo que se necesita: enviar archivos, fotos, videos, ubicación, mensajes de voz, llamadas, llamadas en grupo. Todo, pero que funcionan mejor».

De igual manera, aprovechó para comentar, que dos de las aplicaciones que pueden funcionar mejor son Signal y Threema.

Respecto a la primera, pese a que tiene desventajas como que tienes que dar el número de teléfono para crear una cuenta; es una gran opción de entre las aplicaciones gratuitas.

Sobre la segunda, «es de las mejores que hay, pero es una app paga, un solo pago de alrededor de US$ 5; y no tiene muchos usuarios ya que se prefieren las opciones gratis».

Con información: ACN/CNN Español/Foto: Referencial

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN